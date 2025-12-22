Skoda Octavia A7 з пробігом: чи варто купити

2017 Skoda Octavia A7 Фото: auto-dvig.com

Третє покоління Skoda Octavia у кузові A7 утримує статус одного з найбільш раціональних варіантів серед вживаних автомобілів в Україні. Модель пропонує рекордну для свого класу місткість багажного відділення та широку лінійку силових агрегатів потужністю до 230 кінських сил.

Про це написав АвтоЦентр.

Комфорт та місткість

Skoda Octavia A7 (2013-2020) побудована на модульній платформі MQB. Завдяки використанню високоміцних сталей розробникам вдалося знизити масу автомобіля в середньому на 100 кг порівняно з попередницею. Габарити моделі (довжина — 4659 мм, ширина — 1814 мм, висота — 1460 мм) та колісна база у 2686 мм забезпечують один із найпросторіших салонів у сегменті.

Головною перевагою моделі є об'єм багажного відділення. У кузові ліфтбек він становить від 590 до 1580 літрів (зі складеними сидіннями), а в універсалі Combi — від 610 до 1740 літрів. Матеріали інтер’єру вирізняються зносостійкістю, хоча на авто з великим пробігом можливі потертості ручок дверей та бокової підтримки сидінь. У ранніх версіях (до 2014 року) іноді траплялися проблеми з герметичністю ущільнювачів задніх дверей, що призводило до потрапляння вологи в салон.

Силові агрегати та трансмісії

Бензинові двигуни серії EA211 отримали ремінний привід ГРМ, що значно підвищило їхню надійність порівняно з ланцюговими попередниками. Лінійка включає:

1.2 TSI (105 к.с.);

1.4 TSI (140 або 150 к.с.);

1.8 TSI (180 к.с.);

спортивний 2.0 TSI (220–230 к.с. у версії RS).

Дизельні двигуни представлені модифікаціями 1.6 TDI (105–110 к.с.) та 2.0 TDI (143–184 к.с.). Ці агрегати витримують значні пробіги, проте потребують уваги до стану помпи та чистоти системи охолодження, щоб уникнути перегріву.

Механічні коробки передач не мають конструктивних недоліків. Роботизована трансмісія DSG DQ200 з сухим зчепленням була суттєво модернізована у 2014 році, що подовжило її ресурс, проте вона залишається чутливою до заторів.

Для потужних двигунів з крутним моментом понад 250 Нм передбачені 6-ступеневі коробки DQ250 з мокрим зчепленням. Вони вважаються найбільш ресурсними за умови заміни мастила кожні 60 000 км.

Ходова частина та кузов

Конструкція задньої підвіски залежить від продуктивності двигуна: версії потужністю до 150 к.с. оснащені простою напівзалежною балкою, тоді як потужніші варіанти та версії 4х4 мають багатоважільну систему. Передня підвіска — традиційний McPherson. Обидва типи підвіски демонструють високу витривалість на українських дорогах.

Кузов має гарний антикорозійний захист, проте лакофарбове покриття на водній основі є досить тонким, що сприяє появі сколів. Найбільш вразливими місцями є пороги та колісні арки.