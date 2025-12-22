Skoda Octavia A7 с пробегом: стоит ли купить

2017 Skoda Octavia A7 Фото: auto-dvig.com

Третье поколение Skoda Octavia в кузове A7 удерживает статус одного из самых рациональных вариантов среди подержанных автомобилей в Украине. Модель предлагает рекордную для своего класса вместимость багажного отделения и широкую линейку силовых агрегатов мощностью до 230 лошадиных сил.

Об этом написал АвтоЦентр.

Реклама

Читайте также:

Комфорт и вместительность

Skoda Octavia A7 (2013-2020) построена на модульной платформе MQB. Благодаря использованию высокопрочных сталей разработчикам удалось снизить массу автомобиля в среднем на 100 кг по сравнению с предшественницей. Габариты модели (длина — 4659 мм, ширина — 1814 мм, высота — 1460 мм) и колесная база в 2686 мм обеспечивают один из самых просторных салонов в сегменте.

Главным преимуществом модели является объем багажного отделения. В кузове лифтбек он составляет от 590 до 1580 литров (со сложенными сиденьями), а в универсале Combi — от 610 до 1740 литров. Материалы интерьера отличаются износостойкостью, хотя на авто с большим пробегом возможны потертости ручек дверей и боковой поддержки сидений. В ранних версиях (до 2014 года) иногда случались проблемы с герметичностью уплотнителей задних дверей, что приводило к попаданию влаги в салон.

Также читайте:

Почему Skoda не отказывается от дизельных двигателей

Какова стоимость обслуживания Skoda Octavia A5 с пробегом

Силовые агрегаты и трансмиссии

Бензиновые двигатели серии EA211 получили ременной привод ГРМ, что значительно повысило их надежность по сравнению с цепными предшественниками. Линейка включает:

1.2 TSI (105 л.с.);

1.4 TSI (140 или 150 л.с.);

1.8 TSI (180 л.с.);

спортивный 2.0 TSI (220-230 л.с. в версии RS).

Дизельные двигатели представлены модификациями 1.6 TDI (105-110 л.с.) и 2.0 TDI (143-184 л.с.). Эти агрегаты выдерживают значительные пробеги, однако требуют внимания к состоянию помпы и чистоты системы охлаждения, чтобы избежать перегрева.

Механические коробки передач не имеют конструктивных недостатков. Роботизированная трансмиссия DSG DQ200 с сухим сцеплением была существенно модернизирована в 2014 году, что продлило ее ресурс, однако она остается чувствительной к пробкам.

Для мощных двигателей с крутящим моментом свыше 250 Нм предусмотрены 6-ступенчатые коробки DQ250 с мокрым сцеплением. Они считаются наиболее ресурсными при условии замены масла каждые 60 000 км.

Ходовая часть и кузов

Конструкция задней подвески зависит от производительности двигателя: версии мощностью до 150 л.с. оснащены простой полузависимой балкой, тогда как более мощные варианты и версии 4х4 имеют многорычажную систему. Передняя подвеска — традиционный McPherson. Оба типа подвески демонстрируют высокую выносливость на украинских дорогах.

Кузов имеет хорошую антикоррозийную защиту, однако лакокрасочное покрытие на водной основе является достаточно тонким, что способствует появлению сколов. Наиболее уязвимыми местами являются пороги и колесные арки.