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Главная Авто Skoda наконец-то представила свой первый классический гибрид

Skoda наконец-то представила свой первый классический гибрид

Ua ru
9 октября 2026 15:20
Skoda представила долгожданный гибрид: технологии и характеристики
Новая Skoda Octavia Hybrid. Фото: carscoops.com

Чешский автопроизводитель долгое время продавал только электромобили и подключаемые гибриды. Теперь популярная линейка Skoda Octavia пополнится полноценным классическим гибридом. Новая силовая установка сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель, два электродвигателя и одноступенчатую автоматическую коробку передач. Такое решение позволяет достичь показателя расхода топлива на уровне около 4,3 л/100 км в смешанном цикле и повысить плавность хода в городе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

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Принцип работы

Силовая установка работает в трех автоматических режимах в зависимости от условий движения. На низкой скорости автомобиль способен проехать до 2 км исключительно на электрической тяге. При ускорении до 60 км/ч автомобиль переходит в последовательный режим, в котором бензиновый двигатель приводит в действие генератор для выработки электроэнергии.

На скоростях свыше 60 км/ч включается параллельный режим, при котором 1,5-литровый двигатель подключается непосредственно к колесам через одну прямую передачу. Одноступенчатая автоматическая трансмиссия заменяет привычную коробку DSG или вариатор. Поскольку бензиновый двигатель приводит колеса в движение только при скоростной езде по трассе, одной фиксированной передачи оказывается вполне достаточно.

Мощность версий

Покупателям предлагаются две версии 1,5-литрового бензинового двигателя TSI мощностью 131 л.с. и 150 л.с. Базовая модификация гибрида развивает в сумме 136 л.с., а более мощная версия 170 л.с. Меньший электромотор выполняет функции стартера и генератора, а основной электродвигатель приводит в движение переднюю ось и рекуперирует энергию при торможении.

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Новую гибридную систему получат лифтбэк и универсал Octavia в комплектациях Selection и Sportline. По сравнению с обычными версиями гибриды имеют расширенную комплектацию с 10-дюймовой цифровой приборной панелью и 13-дюймовым мультимедийным экраном.

Ранее Новини.LIVE писали, какая подержанная машина лучше: Skoda Octavia или Volkswagen Golf. Это конструктивно очень похожие модели, но существенные различия между ними все же есть.

Также читайте, стоит ли покупать Skoda Octavia A7 с пробегом. Модель предлагает рекордную для своего класса вместимость багажного отделения и широкую линейку силовых агрегатов мощностью до 230 лошадиных сил.

авто технологии автомобиль гибрид Škoda
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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