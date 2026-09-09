Покупка подержанной Skoda Octavia A7: лучше бензин или дизель

Skoda Octavia A7 2017 года. Фото: infocar.ua

Покупка популярного автомобиля чешского бренда на вторичном рынке всегда сопровождается спорами по поводу выбора силового агрегата. Покупатели часто ищут долговечный автомобиль с минимальными рисками для собственного бюджета. Оба варианта способны проехать более 250 000 км без капитального ремонта. Однако путь к этому пробегу и характер обслуживания существенно различаются.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Бензиновый вариант

Двигатель 1.8 TSI серии EA888 Gen3 с приводом ГРМ через цепь лишен высокого расхода масла, который был характерен для предыдущих версий. Основной проблемой этого двигателя является гидравлический натяжитель цепи, который изнашивается к 160 000 км и начинает дребезжать на холодном двигателе. Также слабым местом остается электрический водяной насос с пластиковым крыльчатком, который может протекать уже после 80 000 км.

Прямой впрыск со временем приводит к образованию нагара на впускных клапанах, что вызывает падение мощности и нестабильность оборотов.

Большинство переднеприводных версий комплектовались 7-ступенчатой коробкой передач DSG с сухим сцеплением, ремонт мехатроники которой обходится значительно дороже. Полноприводные модификации считаются более надежными благодаря 6-ступенчатой трансмиссии с мокрым сцеплением.

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Дизельный агрегат

Дизельный двигатель 2.0 TDI серии EA288 известен высоким ресурсом блока цилиндров и способен набирать до 300 000 км пробега. Главным условием надежности является своевременная замена ремня ГРМ каждые 90 000–120 000 км или 5 лет. Обрыв ремня на этом двигателе приводит к немедленному контакту клапанов с поршнями и дорогостоящему ремонту головки блока цилиндров.

Для городской эксплуатации риском остается сажевый фильтр DPF, который быстро забивается без регулярных длительных поездок по трассе. Покупать автомобиль с удаленным фильтром не стоит из-за технических и юридических сложностей при последующей перепродаже. В паре с дизелем обычно работает надежная 6-ступенчатая коробка передач DSG с мокрым сцеплением.

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