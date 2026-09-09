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Головна Авто Вживана Skoda Octavia A7: обрати дизель чи бензин

Вживана Skoda Octavia A7: обрати дизель чи бензин

Ua ru
9 вересня 2026 17:40
Купівля вживаної Skoda Octavia A7: бензин чи дизель краще
Skoda Octavia A7 2017 року. Фото: infocar.ua

Купівля популярного автомобіля чеського бренду на вторинному ринку завжди супроводжується суперечками щодо вибору силового агрегату. Покупці часто шукають довговічний автомобіль з мінімальними ризиками для власного бюджету. Обидва варіанти здатні проїхати понад 250 000 км без капітального ремонту. Проте шлях до цього пробігу та характер обслуговування суттєво відрізняються.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Бензиновий варіант

Двигун 1.8 TSI серії EA888 Gen3 з приводом ГРМ через ланцюг позбавлений високої витрати мастила, яка була притаманна попереднім версіям. Основною проблемою цього мотора є гідравлічний натягувач ланцюга, який зношується до 160 000 км і починає деренчати на холодну. Також слабким місцем залишається електрична водяна помпа з пластиковою крильчаткою, яка може протікати вже після 80 000 км.

Пряме впорскування з часом викликає утворення нагару на впускних клапанах, що призводить до падіння потужності та плаваючих обертів.

Більшість передньопривідних версій комплектувалися 7-ступеневою коробкою передач DSG із сухим зчепленням, де ремонт мехатроніка коштує відчутно дорожче. Повнопривідні модифікації вважаються надійнішими завдяки 6-ступеневій трансмісії з мокрим зчепленням.

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Дизельний агрегат

Дизельний мотор 2.0 TDI серії EA288 відомий високим ресурсом блоку циліндрів і здатен доходити до 300 000 км пробігу. Головною умовою надійності є вчасна заміна ременя ГРМ кожні 90 000–120 000 км або 5 років. Обрив ременя на цьому моторі призводить до негайного контакту клапанів з поршнями та дорогого відновлення головки блоку.

Для міської експлуатації ризиком залишається сажовий фільтр DPF, який швидко забивається без регулярних тривалих поїздок трасою. Купувати авто з вирізаним фільтром не варто через технічні та юридичні труднощі під час подальшого перепродажу. У парі з дизелем зазвичай працює витривала 6-ступенева коробка передач DSG з мокрим зчепленням.

Раніше Новини.LIVE писали, яка вартість обслуговування Skoda Octavia A5 з пробігом. Цю машину досі люблять за простоту та ремонтопридатність.

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бензин авто автомобіль вживані авто Škoda дизель
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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