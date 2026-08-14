Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Подержанный кроссовер Skoda Enyaq: на что обратить внимание

Подержанный кроссовер Skoda Enyaq: на что обратить внимание

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 13:50
Покупка подержанного кроссовера Skoda Enyaq: плюсы, минусы и риски
Skoda Enyaq 2021 года. Фото: netcarshow.com

Чешский электрический кроссовер Skoda Enyaq дебютировал осенью 2020 года как первый серийный электромобиль бренда, построенный на общей платформе с модельным родственником Volkswagen ID.4. На вторичном рынке этот семейный автомобиль привлекает практичностью, качественной отделкой и просторным салоном. При выборе подержанного автомобиля важно учитывать состояние аккумулятора, версию двигателя и актуальность установленного программного обеспечения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Разнообразие версий

Производитель предлагал широкий выбор модификаций. Базовые версии iV 50 мощностью 148 л.с. и iV 60 мощностью 180 л.с. получили аккумуляторы меньшей емкости, тогда как модификации iV 80 мощностью 204 л.с. и iV 85 мощностью 286 л.с. гарантируют существенно больший запас хода.

Для любителей полного привода созданы версии 80x и 85x с дополнительным двигателем на передней оси, а также спортивные модификации RS мощностью до 340 л.с. Багажник объемом от 585 до 1710 л делает автомобиль отличным выбором для больших семей.

Запас хода

В реальных условиях версия iV 60 способна проехать от 230 до 350 км на одном заряде. Заднеприводные модификации iV 80 и iV 85 преодолевают от 260 до 320 км зимой и до 420 км в теплое время года.

Читайте также:

Полноприводные варианты из-за большей массы проезжают в среднем от 230 до 380 км в зависимости от сезона. Базовая версия iV 50 поддерживает зарядку мощностью всего 50 кВт, тогда как более мощные модификации принимают до 125 кВт.

Надежность и проблемы

Производитель предоставляет гарантию на высоковольтную батарею сроком на 8 лет или 160 000 км пробега с остаточной емкостью не менее 70%. Критические дефекты аккумуляторов встречаются редко, ведь блоки поставляются надежными компаниями LG Chem и CATL.

Основные нарекания владельцев касаются сбоев в работе мультимедийной системы и электроники. Перед подписанием договора потенциальному покупателю следует:

  • проверить состояние подвески;
  • обновить программное обеспечение до актуальной версии;
  • провести диагностику остаточной емкости аккумулятора.

Ранее Новини.LIVE писали, каких подержанных кроссоверов Hyundai и Kia стоит избегать. Некоторые машины этих марок оказались проблемными, а их владельцы столкнулись с неисправностями двигателей и трансмиссий, что приводило к дорогостоящим ремонтам.

Также читайте, какой японский кроссовер с пробегом стоит купить б/у в 2026 году. Снижение стоимости этой модели по сравнению с более крупными представителями линейки превращает трехлетние экземпляры в рациональную инвестицию для городских жителей.

электрокары советы Volkswagen електромобиль подержанные авто кроссовер Škoda
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации