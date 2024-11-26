Підступний ПДР тест — чи можна зупинитися на місці для водіїв з інвалідністю

Складний тест з ПДР — помиляються 80% водіїв
Задача на знання загальних положень правил дорожнього руху. Чи може водій вишневого автомобіля зупинитися на місці для водіїв з інвалідністю в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Можна.
- Можна для посадки або висадки пасажира.
- Не можна, це місце лише для водіїв з інвалідністю.
Розбір задачі
Всі місця для стоянки вже зайняті іншими авто. Вільними залишилися місця для водіїв з інвалідністю. Водій вишневого автомобіля має намір зупинитися саме там. Чи може він це зробити?
Місце, позначене позначені спеціальною табличкою 7.17 "Особи з інвалідністю" або розміткою 1.35, призначене для стоянки авто водіїв з інвалідністю або осіб, що їх возять.
Для того, щоб розібратися в поняттях стоянка та зупинка, читаємо пункт 1.10 ПДР:
"Зупинка — припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше, якщо це необхідно для посадки (висадки) пасажирів чи завантаження (розвантаження) вантажу, виконання вимог цих Правил (надання переваги в русі, виконання вимог регулювальника, сигналів світлофора тощо).
Стоянка — припинення руху транспортного засобу на час, більший ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих Правил, посадкою (висадкою) пасажирів, завантаженням (розвантаженням) вантажу".
Стоянка на місці для водіїв з інвалідністю заборонена, але зупинитися там на час до п'яти хвилин, або висадити чи забрати пасажира, водій вишневого авто має право.
Правильна відповідь №№1-2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми зупинка та стоянка:
- Один водій має намір зупинитися на технологічному розриві розділювальної смуги, другий — на узбіччі: хто з них не правий?
- Де дозволено зупинитися водієві на дорозі з одностороннім рухом?
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