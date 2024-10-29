ПДР тест на 5 секунд — де дозволено зупинитися водієві

Де можна зупинитися? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми зупинка та стоянка. В якому місці дозволено зупинитися автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

А. Б та В. А та Б. В. А та В. Всі місця заборонені.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві білого автомобіля пропонуються три варіанти зупинки.

Перед собою водій бачить дорожній знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".





Також встановлено знак 3.34 "Зупинку заборонено".

Зона дії цього знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя в місті. Також вимоги знаку поширюються лише на той бік дороги, на якому він

знаходиться.

Тобто до знаку в місці "А" зупинитися можна, а в місці "Б" за знаком — заборонено.

Щоб з'ясувати, чи можна зупинятися в місці "В", читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Отже, водію дозволяється зупинитися в місцях "А" та "В".

Правильна відповідь №5

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