ПДР тест на 5 секунд — де дозволено зупинитися водієві

Швидкий тест з ПДР — де дозволено зупинитися водієві
Задача з теми зупинка та стоянка. В якому місці дозволено зупинитися автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- А.
- Б та В.
- А та Б.
- В.
- А та В.
- Всі місця заборонені.
Розбір задачі
На ділянці дороги водієві білого автомобіля пропонуються три варіанти зупинки.
Перед собою водій бачить дорожній знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".
Також встановлено знак 3.34 "Зупинку заборонено".
Зона дії цього знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя в місті. Також вимоги знаку поширюються лише на той бік дороги, на якому він
знаходиться.
Тобто до знаку в місці "А" зупинитися можна, а в місці "Б" за знаком — заборонено.
Щоб з'ясувати, чи можна зупинятися в місці "В", читаємо пункт 15.3 ПДР:
"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".
Отже, водію дозволяється зупинитися в місцях "А" та "В".
Правильна відповідь №5
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