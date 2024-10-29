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Швидкий тест з ПДР — де дозволено зупинитися водієві

29 жовтня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест на 5 секунд — де дозволено зупинитися водієві
Де можна зупинитися? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми зупинка та стоянка. В якому місці дозволено зупинитися автомобілю в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. А.
  2. Б та В.
  3. А та Б.
  4. В.
  5. А та В.
  6. Всі місця заборонені.

Розбір задачі

Швидкий тест з ПДР — де дозволено зупинитися водієві - фото 1

На ділянці дороги водієві білого автомобіля пропонуються три варіанти зупинки.

Перед собою водій бачить дорожній знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".


Швидкий тест з ПДР — де дозволено зупинитися водієві - фото 2

Також встановлено знак 3.34 "Зупинку заборонено".

 

Швидкий тест з ПДР — де дозволено зупинитися водієві - фото 3

Зона дії цього знаку — від місця встановлення до найближчого перехрестя в місті. Також вимоги знаку поширюються лише на той бік дороги, на якому він
знаходиться.

Тобто до знаку в місці "А" зупинитися можна, а в місці "Б" за знаком — заборонено.

Щоб з'ясувати, чи можна зупинятися в місці "В", читаємо пункт 15.3 ПДР:

"У населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині) і не розділена розміткою 1.1, а також на лівому боці дороги з одностороннім рухом".

Отже, водію дозволяється зупинитися в місцях "А" та "В".

Правильна відповідь №5

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