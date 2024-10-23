Швидкий ПДР тест — чи дозволено водію зображений маневр

Чи дозволений маневр? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Чи дозволено водієві червоного автомобіля випередити вантажівку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено після того, як він поступиться дорогою транспортним засобам, що рухаються головною дорогою. Заборонено.

Розбір задачі

Водій вантажівки має намір виїхати на трасу, а водій червоного авто намагається його випередити.

В зображеній ситуації в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону. Тому читаємо пункт 10.8 ПДР:

"Якщо в місці в’їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".

Крім того, нормами проєктування автомобільних доріг смуги розгону передбачаються із розрахунку однорядного руху.

Водій вантажівки виїжджає на дорогу за правильною траєкторією, на відміну від водія легковика, який намагається одразу вискочити на трасу.

Правильна відповідь №3

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