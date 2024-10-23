Быстрый ПДД тест — разрешен ли водителю изображенный маневр

Краткий ПДД тест — разрешено ли водителю авто опередить грузовик
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Разрешено ли водителю красного автомобиля опередить грузовик в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил Intensive Driving.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено после того, как он уступит дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель грузовика намерен выехать на трассу, а водитель красного автомобиля пытается его опередить.
В изображенной ситуации в месте въезда на дорогу есть полоса разгона. Поэтому читаем пункт 10.8 ПДД:
"Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу движущимся по этой дороге транспортным средствам".
Кроме того, нормами проектирования автомобильных дорог полосы разгона предусматриваются в расчете однорядного движения.
Водитель грузовика выезжает на дорогу за правильной траекторией, в отличие от водителя легковушки, пытающегося сразу выскочить на трассу.
Правильный ответ №3
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