Быстрый ПДД тест — разрешен ли водителю изображенный маневр

Разрешен ли маневр? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Разрешено ли водителю красного автомобиля опередить грузовик в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Intensive Driving.

Читайте также:

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено после того, как он уступит дорогу транспортным средствам, движущимся по главной дороге. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель грузовика намерен выехать на трассу, а водитель красного автомобиля пытается его опередить.

В изображенной ситуации в месте въезда на дорогу есть полоса разгона. Поэтому читаем пункт 10.8 ПДД:

"Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу движущимся по этой дороге транспортным средствам".

Кроме того, нормами проектирования автомобильных дорог полосы разгона предусматриваются в расчете однорядного движения.

Водитель грузовика выезжает на дорогу за правильной траекторией, в отличие от водителя легковушки, пытающегося сразу выскочить на трассу.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные тесты по ПДД: