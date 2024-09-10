Тест по ПДД за 30 секунд — по какой траектории водителю разрешен поворот

Полезный тест по ПДД — по какой траектории водителю разрешен поворот
Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории должен выполнить поворот водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Траектория А.
- Траектория Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля намерен заехать на автомагистраль с прилегающей дороги. Перед ним оборудована полоса для разгона.
Из-за повышенной интенсивности движения на скоростных дорогах предусмотрены специальные полосы для разгона и торможения транспортных средств, повышающих безопасность дорожного движения. Водители обязаны пользоваться ими при съезде со скоростной дороги и перед выездом на нее.
Читаем пункт 10.8 ПДД:
"Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу движущимся по этой дороге транспортным средствам".
Таким образом, водитель красной машины обязан заезжать на автомагистраль через полосу для разгона.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали задачу о порядке разъезда трамвая и двух автомобилей на перекрестке. Также давали сложную задачу с аварийной ситуацией на перекрестке.
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