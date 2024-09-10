Тест по ПДД за 30 секунд — по какой траектории водителю разрешен поворот

Какая траектория правильная? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме начало движения и изменение его направления. По какой траектории должен выполнить поворот водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

Читайте также:

Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен заехать на автомагистраль с прилегающей дороги. Перед ним оборудована полоса для разгона.

Из-за повышенной интенсивности движения на скоростных дорогах предусмотрены специальные полосы для разгона и торможения транспортных средств, повышающих безопасность дорожного движения. Водители обязаны пользоваться ими при съезде со скоростной дороги и перед выездом на нее.

Читаем пункт 10.8 ПДД:

"Если в месте въезда на дорогу есть полоса разгона, водитель должен двигаться по ней и вливаться в транспортный поток, давая дорогу движущимся по этой дороге транспортным средствам".

Таким образом, водитель красной машины обязан заезжать на автомагистраль через полосу для разгона.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачу о порядке разъезда трамвая и двух автомобилей на перекрестке. Также давали сложную задачу с аварийной ситуацией на перекрестке.