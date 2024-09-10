Тест з ПДР за 30 секунд — за якою траєкторією водієві дозволений поворот

Яка траєкторія правильна? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. За якою траєкторією має виконати поворот водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір заїхати на автомагістраль з прилеглої дороги. Перед ним облаштована смуга для розгону.

Через підвищену інтенсивність руху на швидкісних дорогах передбачені спеціальні смуги для розгону та гальмування транспортних засобів, які підвищують безпеку дорожнього руху. Водії зобов'язані користуватися ними під час з'їзду зі швидкісної дороги та перед виїздом на неї.

Читаємо пункт 10.8 ПДР:

"Якщо в місці в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній й вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою".

Таким чином, водій червоної машини зобов'язаний заїжджати на автомагістраль через смугу для розгону.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачу про порядок роз'їзду трамвая та двох авто на перехресті. Також давали складну задачу з аварійною ситуацією на перехресті.