ПДД тест на 5 секунд — где разрешено остановиться водителю

Где можно остановиться? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме остановка и стоянка. В каком месте можно остановиться автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

А. Б и В. А и Б. В. А и В. Все места запрещены.

Разбор задачи

На участке дороги водителю белого автомобиля предлагаются три варианта остановки.

Перед собой водитель видит дорожный знак 5.5 "Дорога с односторонним движением".





Также установлен знак 3.34 "Остановка запрещена".

Зона действия этого знака — от места установки до ближайшего перекрестка в городе. Также требования знака распространяются только на ту сторону дороги, на которой он находится.

То есть до знака в месте "А" остановиться можно, а в месте "Б" за знаком — запрещено.

Чтобы выяснить, можно ли останавливаться в месте "В", читаем пункт 15.3 ПДД:

"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".

Следовательно, водителю разрешается остановиться в местах "А" и "В".

Правильный ответ №5

Раньше мы предлагали интересные задачи по ПДД: