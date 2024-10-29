ПДД тест на 5 секунд — где разрешено остановиться водителю

Быстрый тест по ПДД — где разрешено остановиться водителю
Задача по теме остановка и стоянка. В каком месте можно остановиться автомобилю в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- А.
- Б и В.
- А и Б.
- В.
- А и В.
- Все места запрещены.
Разбор задачи
На участке дороги водителю белого автомобиля предлагаются три варианта остановки.
Перед собой водитель видит дорожный знак 5.5 "Дорога с односторонним движением".
Также установлен знак 3.34 "Остановка запрещена".
Зона действия этого знака — от места установки до ближайшего перекрестка в городе. Также требования знака распространяются только на ту сторону дороги, на которой он находится.
То есть до знака в месте "А" остановиться можно, а в месте "Б" за знаком — запрещено.
Чтобы выяснить, можно ли останавливаться в месте "В", читаем пункт 15.3 ПДД:
"В населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги, имеющей по одной полосе для движения в каждом направлении (без трамвайных путей посередине) и не разделенной разметкой 1.1, а также на левой стороне дороги с односторонним движением".
Следовательно, водителю разрешается остановиться в местах "А" и "В".
Правильный ответ №5
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