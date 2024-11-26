Коварный ПДД тест — можно ли остановиться на месте для водителей с инвалидностью

Можно остановиться? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача на знание общих положений ПДД. Может ли водитель вишневого автомобиля остановиться на месте для водителей с инвалидностью в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Можно. Можно для посадки или высадки пассажира. Нельзя, это место только для водителей с инвалидностью.

Разбор задачи

Все места для стоянки уже заняты другими авто. Свободными остались места для водителей с инвалидностью. Водитель вишневого автомобиля намерен остановиться именно там. Может ли он это сделать?

Место, обозначенное отмеченной специальной табличкой 7.17 "Лица с инвалидностью" или разметкой 1.35, предназначено для стоянки авто водителей с инвалидностью или лиц, их возящих.

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Для того чтобы разобраться в понятиях стоянка и остановка, читаем пункт 1.10 ПДД:

"Остановка — прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут или больше, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или погрузки (разгрузки) груза, выполнения требований настоящих Правил (предпочтения в движении, выполнения требований регулировщика, сигналов светофора и т.п.).

Стоянка — прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с необходимостью выполнения требований настоящих Правил, посадкой (высадкой) пассажиров, погрузкой (разгрузкой) груза".

Стоянка на месте для водителей с инвалидностью запрещена, но остановиться там на время до пяти минут или высадить или забрать пассажира водитель вишневого авто имеет право.

Правильный ответ №№1-2

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