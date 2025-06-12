Непростий тест з ПДР: хто з водіїв першим проїде перехрестя

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Перед нами регульоване перехрестя з різними сигналами світлофорів і дорожніми знаками. На схемі зображено три транспортні засоби:

червоне авто — виконує поворот ліворуч. Перед ним зелений сигнал світлофора і знак "Дати дорогу";

синє авто — рухається прямо. Його основний сигнал світлофора червоний, проте додатковий для проїзду прямо — зелений;

блакитне авто з причепом — планує повернути ліворуч.

Читаємо пункт 8.3. ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Читаємо пункт 16.9. ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

У синього автомобіля "основний сигнал світлофора" — червоний. А зелений горить в "додатковій секції світлофора". В такому випадку синє авто має пропускати тих, хто їде на "основний сигнал світлофора". Червоне авто має основний сигнал світлофора зелений, отже, рухається першим.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві завдання з правил дорожнього руху: