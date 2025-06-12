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Головна Авто Складний тест з ПДР на перехресті — хто з водіїв проїде першим

Складний тест з ПДР на перехресті — хто з водіїв проїде першим

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 20:40
Непростий тест з ПДР: хто з водіїв першим проїде перехрестя
Хто перший? Малюнок: Exist.ua
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

 

Непростий тест з ПДР — хто з водіїв першим проїде перехрестя

Перед нами регульоване перехрестя з різними сигналами світлофорів і дорожніми знаками. На схемі зображено три транспортні засоби:

  • червоне авто — виконує поворот ліворуч. Перед ним зелений сигнал світлофора і знак "Дати дорогу";
  • синє авто — рухається прямо. Його основний сигнал світлофора червоний, проте додатковий для проїзду прямо — зелений;
  • блакитне авто з причепом — планує повернути ліворуч.

Читаємо пункт 8.3. ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Читаємо пункт 16.9. ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

У синього автомобіля "основний сигнал світлофора" — червоний. А зелений горить в "додатковій секції світлофора". В такому випадку синє авто має пропускати тих, хто їде на "основний сигнал світлофора". Червоне авто має основний сигнал світлофора зелений, отже, рухається першим.

Правильна відповідь

№2

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авто водії ПДР правила дорожнього руху тест перехрестя
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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