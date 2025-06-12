Непростий тест з ПДР: хто з водіїв першим проїде перехрестя

Складний тест з ПДР на перехресті — хто з водіїв проїде першим
Задача з тем про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв проїде першим у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
Перед нами регульоване перехрестя з різними сигналами світлофорів і дорожніми знаками. На схемі зображено три транспортні засоби:
- червоне авто — виконує поворот ліворуч. Перед ним зелений сигнал світлофора і знак "Дати дорогу";
- синє авто — рухається прямо. Його основний сигнал світлофора червоний, проте додатковий для проїзду прямо — зелений;
- блакитне авто з причепом — планує повернути ліворуч.
Читаємо пункт 8.3. ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Читаємо пункт 16.9. ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
У синього автомобіля "основний сигнал світлофора" — червоний. А зелений горить в "додатковій секції світлофора". В такому випадку синє авто має пропускати тих, хто їде на "основний сигнал світлофора". Червоне авто має основний сигнал світлофора зелений, отже, рухається першим.
Правильна відповідь
№2
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