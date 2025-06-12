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Главная Авто Сложный тест по ПДД на перекрестке — кто проедет первым

Сложный тест по ПДД на перекрестке — кто проедет первым

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 20:40
Непростой тест по ПДД: кто из водителей первым проедет перекресток
Какое авто должно проехать первым? Рисунок: Exist.ua
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по темам о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Кто из водителей проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

 

Непростий тест з ПДР — хто з водіїв першим проїде перехрестя

Перед нами регулируемый перекресток с различными сигналами светофоров и дорожными знаками. На схеме изображены три транспортных средства:

  • красное авто — выполняет поворот налево. Перед ним зеленый сигнал светофора и знак "Уступить дорогу";
  • синее авто — движется прямо. Его основной сигнал светофора красный, однако дополнительный для проезда прямо — зеленый;
  • голубое авто с прицепом — планирует повернуть налево.

Читаем пункт 8.3. ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Читаем пункт 16.9. ПДД:

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

У синего автомобиля "основной сигнал светофора" — красный. А зеленый горит в "дополнительной секции светофора". В таком случае, как говорят ПДД, синее авто должно пропускать тех, кто едет на "основной сигнал светофора". Красное авто имеет основной сигнал светофора зеленый, следовательно, движется первым.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто водители ПДД правила дорожного движения тест перекресток
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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