Непростой тест по ПДД: кто из водителей первым проедет перекресток

Сложный тест по ПДД на перекрестке — кто проедет первым
Задача по темам о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Кто из водителей проедет первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
Перед нами регулируемый перекресток с различными сигналами светофоров и дорожными знаками. На схеме изображены три транспортных средства:
- красное авто — выполняет поворот налево. Перед ним зеленый сигнал светофора и знак "Уступить дорогу";
- синее авто — движется прямо. Его основной сигнал светофора красный, однако дополнительный для проезда прямо — зеленый;
- голубое авто с прицепом — планирует повернуть налево.
Читаем пункт 8.3. ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Читаем пункт 16.9. ПДД:
"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".
У синего автомобиля "основной сигнал светофора" — красный. А зеленый горит в "дополнительной секции светофора". В таком случае, как говорят ПДД, синее авто должно пропускать тех, кто едет на "основной сигнал светофора". Красное авто имеет основной сигнал светофора зеленый, следовательно, движется первым.
Правильный ответ
№2
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