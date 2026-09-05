Тест ПДР для досвідчених: хто має право руху за сигналом регулювальника

Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті, де зустрілися чотири транспортних засоби, рух організовано регулювальником, який стоїть з витягнутими в сторони руками. Водій якого транспортного засобу може продовжити проїзд у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Мотоцикліст і водій червоного авто. Лише водій білого автомобіля. Водії білого і червоного автомобілів. Лише мотоцикліст. Лише водій червоного автомобіля. Водії білого і зеленого автомобілів.

Розбір задачі

Відповідно до пункту 8.8 (б) ПДР, якщо руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

з лівого і правого боків нерейковим транспортним засобам дозволено рух прямо і праворуч;

з боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів заборонено.

Білий та червоний автомобілі знаходяться з боку грудей та спини регулювальника відповідно, тому їм рух заборонено у будь-якому напрямку.

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Мотоцикліст та зелений автомобіль знаходяться з боків від регулювальника, отже їм дозволено рух прямо та праворуч.

Мотоцикліст має намір їхати прямо, що відповідає дозволеному напрямку. Водій зеленого автомобіля повертає ліворуч, тому він повинен зупинитися та чекати відповідного сигналу.

Таким чином, проїхати перехрестя у задуманому напрямку може лише мотоцикліст.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: