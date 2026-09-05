Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Складний тест ПДР: хто має право руху за сигналом регулювальника

Складний тест ПДР: хто має право руху за сигналом регулювальника

Ua ru
5 вересня 2026 19:40
Тест ПДР для досвідчених: хто має право руху за сигналом регулювальника
Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті, де зустрілися чотири транспортних засоби, рух організовано регулювальником, який стоїть з витягнутими в сторони руками. Водій якого транспортного засобу може продовжити проїзд у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

  1. Мотоцикліст і водій червоного авто.
  2. Лише водій білого автомобіля.
  3. Водії білого і червоного автомобілів.
  4. Лише мотоцикліст.
  5. Лише водій червоного автомобіля.
  6. Водії білого і зеленого автомобілів.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто може рухатися далі

Відповідно до пункту 8.8 (б) ПДР, якщо руки регулювальника витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

  • з лівого і правого боків нерейковим транспортним засобам дозволено рух прямо і праворуч;
  • з боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів заборонено.

Білий та червоний автомобілі знаходяться з боку грудей та спини регулювальника відповідно, тому їм рух заборонено у будь-якому напрямку.

Читайте також:

Мотоцикліст та зелений автомобіль знаходяться з боків від регулювальника, отже їм дозволено рух прямо та праворуч.

Мотоцикліст має намір їхати прямо, що відповідає дозволеному напрямку. Водій зеленого автомобіля повертає ліворуч, тому він повинен зупинитися та чекати відповідного сигналу.

Таким чином, проїхати перехрестя у задуманому напрямку може лише мотоцикліст.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації