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Главная Авто Сложный тест ПДД: кто имеет право ехать по сигналу регулировщика

Сложный тест ПДД: кто имеет право ехать по сигналу регулировщика

Ua ru
5 сентября 2026 19:40
Тест по ПДД для опытных водителей: кто имеет право ехать по сигналу регулировщика
Схемы движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке, где встретились четыре транспортных средства, движение организует регулировщик, стоящий с вытянутыми в стороны руками. Водитель какого транспортного средства может продолжить проезд в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Мотоциклист и водитель красного автомобиля.
  2. Только водитель белого автомобиля.
  3. Водители белого и красного автомобилей.
  4. Только мотоциклист.
  5. Только водитель красного автомобиля.
  6. Водители белого и зеленого автомобилей.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто може рухатися далі

В соответствии с пунктом 8.8 (б) ПДД, если руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

  • с левой и правой сторон нерельсовым транспортным средствам разрешено движение прямо и направо;
  • со стороны груди и спины движение всех транспортных средств запрещено.

Белый и красный автомобили находятся со стороны груди и спины регулировщика соответственно, поэтому им запрещено движение в любом направлении.

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Мотоциклист и зеленый автомобиль находятся по бокам от регулировщика, следовательно, им разрешено движение прямо и направо.

Мотоциклист намерен ехать прямо, что соответствует разрешенному направлению. Водитель зеленого автомобиля поворачивает налево, поэтому он должен остановиться и дождаться соответствующего сигнала.

Таким образом, проехать перекресток в задуманном направлении может только мотоциклист.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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