Тест по ПДД для опытных водителей: кто имеет право ехать по сигналу регулировщика

Схемы движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке, где встретились четыре транспортных средства, движение организует регулировщик, стоящий с вытянутыми в стороны руками. Водитель какого транспортного средства может продолжить проезд в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Мотоциклист и водитель красного автомобиля. Только водитель белого автомобиля. Водители белого и красного автомобилей. Только мотоциклист. Только водитель красного автомобиля. Водители белого и зеленого автомобилей.

Разбор задачи

В соответствии с пунктом 8.8 (б) ПДД, если руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:

с левой и правой сторон нерельсовым транспортным средствам разрешено движение прямо и направо;

со стороны груди и спины движение всех транспортных средств запрещено.

Белый и красный автомобили находятся со стороны груди и спины регулировщика соответственно, поэтому им запрещено движение в любом направлении.

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Мотоциклист и зеленый автомобиль находятся по бокам от регулировщика, следовательно, им разрешено движение прямо и направо.

Мотоциклист намерен ехать прямо, что соответствует разрешенному направлению. Водитель зеленого автомобиля поворачивает налево, поэтому он должен остановиться и дождаться соответствующего сигнала.

Таким образом, проехать перекресток в задуманном направлении может только мотоциклист.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: