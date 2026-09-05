Тест по ПДД для опытных водителей: кто имеет право ехать по сигналу регулировщика

Сложный тест ПДД: кто имеет право ехать по сигналу регулировщика
Задача по теме о регулировании дорожного движения. На перекрестке, где встретились четыре транспортных средства, движение организует регулировщик, стоящий с вытянутыми в стороны руками. Водитель какого транспортного средства может продолжить проезд в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Мотоциклист и водитель красного автомобиля.
- Только водитель белого автомобиля.
- Водители белого и красного автомобилей.
- Только мотоциклист.
- Только водитель красного автомобиля.
- Водители белого и зеленого автомобилей.
Разбор задачи
В соответствии с пунктом 8.8 (б) ПДД, если руки регулировщика вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью:
- с левой и правой сторон нерельсовым транспортным средствам разрешено движение прямо и направо;
- со стороны груди и спины движение всех транспортных средств запрещено.
Белый и красный автомобили находятся со стороны груди и спины регулировщика соответственно, поэтому им запрещено движение в любом направлении.
Мотоциклист и зеленый автомобиль находятся по бокам от регулировщика, следовательно, им разрешено движение прямо и направо.
Мотоциклист намерен ехать прямо, что соответствует разрешенному направлению. Водитель зеленого автомобиля поворачивает налево, поэтому он должен остановиться и дождаться соответствующего сигнала.
Таким образом, проехать перекресток в задуманном направлении может только мотоциклист.
Правильный ответ №4
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