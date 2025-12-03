Тест ПДР для грамотних водіїв: хто кого має пропустити на дорозі

Складний тест ПДР — хто кого має пропустити на дорозі
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синій автомобіль, червоний, велосипед.
- Синій автомобіль, велосипед, червоний.
- Велосипед, червоний автомобіль, синій.
- Велосипед, синій автомобіль, червоний.
- Червоний автомобіль, синій, велосипед.
- Червоний автомобіль, велосипед, синій.
Розбір задачі
На ділянці дороги велосипедист проїжджає прямо, водій синього автомобіля розвертається, а водій червоної машини виїжджає з території церкви.
Пропустити велосипедиста та синій автомобіль має водій червоного авто, адже він виїжджає з прилеглої території (якою є місце біля церкви, як й, наприклад, автозаправна станція, житлова зона тощо). Жодного перехрестя у зображеній ситуації немає.
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Водій синьої машини та велосипедист рухаються з зустрічних напрямків. Тому читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."
Таким чином, порядок роз'їзду буде таким: велосипедист, водій синього автомобіля, водій червоної машини.
Правильна відповідь
№4
