Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Складний тест ПДР — хто кого має пропустити на дорозі

Складний тест ПДР — хто кого має пропустити на дорозі

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 07:35
Тест ПДР для грамотних водіїв: хто кого має пропустити на дорозі
Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, червоний, велосипед.
  2. Синій автомобіль, велосипед, червоний.
  3. Велосипед, червоний автомобіль, синій.
  4. Велосипед, синій автомобіль, червоний.
  5. Червоний автомобіль, синій, велосипед.
  6. Червоний автомобіль, велосипед, синій.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в якому порядку розʼїдуться ТЗ?

На ділянці дороги велосипедист проїжджає прямо, водій синього автомобіля розвертається, а водій червоної машини виїжджає з території церкви.

Пропустити велосипедиста та синій автомобіль має водій червоного авто, адже він виїжджає з прилеглої території (якою є місце біля церкви, як й, наприклад, автозаправна станція, житлова зона тощо). Жодного перехрестя у зображеній ситуації немає.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Водій синьої машини та велосипедист рухаються з зустрічних напрямків. Тому читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."

Таким чином, порядок роз'їзду буде таким: велосипедист, водій синього автомобіля, водій червоної машини.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації