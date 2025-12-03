Тест ПДР для грамотних водіїв: хто кого має пропустити на дорозі

Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. В якому порядку транспортні засоби проїдуть ділянку дороги у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Синій автомобіль, червоний, велосипед. Синій автомобіль, велосипед, червоний. Велосипед, червоний автомобіль, синій. Велосипед, синій автомобіль, червоний. Червоний автомобіль, синій, велосипед. Червоний автомобіль, велосипед, синій.

Розбір задачі

На ділянці дороги велосипедист проїжджає прямо, водій синього автомобіля розвертається, а водій червоної машини виїжджає з території церкви.

Пропустити велосипедиста та синій автомобіль має водій червоного авто, адже він виїжджає з прилеглої території (якою є місце біля церкви, як й, наприклад, автозаправна станція, житлова зона тощо). Жодного перехрестя у зображеній ситуації немає.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Водій синьої машини та велосипедист рухаються з зустрічних напрямків. Тому читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам..."

Таким чином, порядок роз'їзду буде таким: велосипедист, водій синього автомобіля, водій червоної машини.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: