Тест ПДД для грамотных водителей: кто кого должен пропустить на дороге

Сложный тест ПДД — кто кого должен пропустить на дороге
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. В каком порядке транспортные средства проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, красный, велосипед.
- Синий автомобиль, велосипед, красный.
- Велосипед, красный автомобиль, синий.
- Велосипед, синий автомобиль, красный.
- Красный автомобиль, синий, велосипед.
- Красный автомобиль, велосипед, синий.
Разбор задачи
На участке дороги велосипедист проезжает прямо, водитель синего автомобиля разворачивается, а водитель красной машины выезжает с территории церкви.
Пропустить велосипедиста и синий автомобиль должен водитель красного авто, ведь он выезжает с прилегающей территории (какой является место возле церкви, как и, например, автозаправочная станция, жилая зона и т.д.). Никакого перекрестка в изображенной ситуации нет.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Водитель синей машины и велосипедист движутся со встречных направлений. Поэтому читаем пункт 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."
Таким образом, порядок разъезда будет таким: велосипедист, водитель синего автомобиля, водитель красной машины.
Правильный ответ
№4
