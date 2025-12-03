Видео
Видео

Сложный тест ПДД — кто кого должен пропустить на дороге

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 07:35
Тест ПДД для грамотных водителей: кто кого должен пропустить на дороге
Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. В каком порядке транспортные средства проедут участок дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, красный, велосипед.
  2. Синий автомобиль, велосипед, красный.
  3. Велосипед, красный автомобиль, синий.
  4. Велосипед, синий автомобиль, красный.
  5. Красный автомобиль, синий, велосипед.
  6. Красный автомобиль, велосипед, синий.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в якому порядку розʼїдуться ТЗ?

На участке дороги велосипедист проезжает прямо, водитель синего автомобиля разворачивается, а водитель красной машины выезжает с территории церкви.

Пропустить велосипедиста и синий автомобиль должен водитель красного авто, ведь он выезжает с прилегающей территории (какой является место возле церкви, как и, например, автозаправочная станция, жилая зона и т.д.). Никакого перекрестка в изображенной ситуации нет.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Водитель синей машины и велосипедист движутся со встречных направлений. Поэтому читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам..."

Таким образом, порядок разъезда будет таким: велосипедист, водитель синего автомобиля, водитель красной машины.

Правильный ответ

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
