Складний тест ПДР: чи може водій повернути праворуч

Схема руху на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Білий автомобіль під’їхав до регульованого перехрестя та увімкнув правий покажчик повороту. На перехресті одночасно працює світлофор (горить червоний сигнал та додаткова секція зі стрілкою прямо) і стоїть регулювальник, який повернутий до водія лівим боком, а його права рука витягнута вперед. Чи може водій виконати повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється, коли червоний сигнал на світлофорі зміниться на зелений. Дозволяється, якщо водій там живе. Забороняється.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Червоне світло основного світлофора в такому випадку до уваги не береться.

Згідно з пунктом 8.8 (б) ПДР, за такого сигналу регулювальника (права рука витягнута вперед), з лівого боку постового нерейковим транспортним засобам дозволений рух в усіх напрямках: прямо, праворуч, ліворуч та розворот.

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