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Головна Авто Складний тест ПДР: чи може водій повернути праворуч

Складний тест ПДР: чи може водій повернути праворуч

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 20:40
Складний тест ПДР: чи може водій повернути праворуч
Схема руху на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Білий автомобіль під’їхав до регульованого перехрестя та увімкнув правий покажчик повороту. На перехресті одночасно працює світлофор (горить червоний сигнал та додаткова секція зі стрілкою прямо) і стоїть регулювальник, який повернутий до водія лівим боком, а його права рука витягнута вперед. Чи може водій виконати повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, коли червоний сигнал на світлофорі зміниться на зелений.
  3. Дозволяється, якщо водій там живе.
  4. Забороняється.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Червоне світло основного світлофора в такому випадку до уваги не береться.

Згідно з пунктом 8.8 (б) ПДР, за такого сигналу регулювальника (права рука витягнута вперед), з лівого боку постового нерейковим транспортним засобам дозволений рух в усіх напрямках: прямо, праворуч, ліворуч та розворот.

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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