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Главная Авто Сложный тест ПДД: может ли водитель повернуть направо

Сложный тест ПДД: может ли водитель повернуть направо

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 20:40
Сложный тест ПДД: может ли водитель повернуть направо
Схема движения на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Белый автомобиль подъехал к регулируемому перекрестку и включил правый указатель поворота. На перекрестке одновременно работает светофор (горит красный сигнал и дополнительная секция со стрелкой прямо) и стоит регулировщик, который повернут к водителю левым боком, а его правая рука вытянута вперед. Может ли водитель выполнить поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается, когда красный сигнал на светофоре изменится на зеленый.
  3. Разрешается, если водитель там живет.
  4. Запрещается.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. Красный свет основного светофора в таком случае во внимание не принимается.

Согласно пункту 8.8 (б) ПДД, при таком сигнале регулировщика (правая рука вытянута вперед), с левой стороны постового нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях: прямо, направо, налево и разворот.

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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