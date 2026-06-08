Сложный тест ПДД: может ли водитель повернуть направо
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Белый автомобиль подъехал к регулируемому перекрестку и включил правый указатель поворота. На перекрестке одновременно работает светофор (горит красный сигнал и дополнительная секция со стрелкой прямо) и стоит регулировщик, который повернут к водителю левым боком, а его правая рука вытянута вперед. Может ли водитель выполнить поворот направо в изображенной на рисунке ситуации?
Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается, когда красный сигнал на светофоре изменится на зеленый.
- Разрешается, если водитель там живет.
- Запрещается.
Разбор задачи
Согласно пункту 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения. Красный свет основного светофора в таком случае во внимание не принимается.
Согласно пункту 8.8 (б) ПДД, при таком сигнале регулировщика (правая рука вытянута вперед), с левой стороны постового нерельсовым транспортным средствам разрешено движение во всех направлениях: прямо, направо, налево и разворот.
Правильный ответ №1
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