Україна
Складний тест ПДР — чи дозволений обгін

Складний тест ПДР — чи дозволений обгін

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 20:40
Непростий тест ПДР: чи дозволений обгін
Так можна? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про обгін. Чи може водій білого автомобіля розпочати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

  1. Може.
  2. Може після того, як водій червоного автомобіля закінчить обгін.
  3. Може за умови достатньої видимості.
  4. Не може.

Розбір задачі

Складний тест ПДР — чи дозволений обгін - фото 1

На ділянці дороги водій червоного автомобіля обганяє дві вантажівки. Водночас водій білої машини має намір виконати такий само маневр, не чекаючи коли водій червоного авто повернеться у свою смугу.

У зображеній ситуації немає жодної умови, які перераховані у пункті 14.6 ПДР та забороняють виконання обгону. Тому читаємо пункт 14.2 ПДР:

"Перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що:

  • жоден з водіїв транспортних засобів, які рухаються за ним і яким може бути створено перешкоду, не розпочав обгону;
  • водій транспортного засобу, який рухається попереду по тій самій смузі, не подав сигналу про намір повороту (перестроювання) ліворуч;
  • смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані;
  • після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу".

Отже, обгін не забороняється. Потрібно лише переконатися, що смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура
Автор:
Валентин Бандура
