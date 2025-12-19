Видео
Сложный тест ПДД — разрешен ли обгон

Сложный тест ПДД — разрешен ли обгон

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 20:40
Непростой тест ПДД: разрешен ли обгон: разрешен ли обгон
Так можно? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме об обгоне. Может ли водитель белого автомобиля начать обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. Может.
  2. Может после того, как водитель красного автомобиля закончит обгон.
  3. Может при условии достаточной видимости.
  4. Не может.

Разбор задачи

Складний тест ПДР — чи дозволений обгін - фото 1

На участке дороги водитель красного автомобиля обгоняет два грузовика. В то же время водитель белой машины намерен выполнить такой же маневр, не дожидаясь когда водитель красного авто вернется в свою полосу.

В изображенной ситуации нет ни одного условия, которые перечислены в пункте 14.6 ПДД и запрещают выполнение обгона. Поэтому читаем пункт 14.2 ПДД:

"Перед началом обгона водитель должен убедиться в том, что:

  • ни один из водителей транспортных средств, которые движутся за ним и которым может быть создано препятствие, не начал обгон;
  • водитель транспортного средства, которое движется впереди по той же полосе, не подал сигнал о намерении поворота (перестроения) налево;
  • полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии;
  • после обгона сможет, не создавая препятствия транспортному средству, которое он обгоняет, вернуться на занимаемую полосу".

Следовательно, обгон не запрещается. Нужно лишь убедиться, что полоса встречного движения, на которую он будет выезжать, свободна от транспортных средств на достаточном для обгона расстоянии.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
