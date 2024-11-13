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Складна задача з ПДР — куди дозволено продовжити рух

13 листопада 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тест для уважних водіїв — куди дозволено продовжити рух
Куди дозволений проїзд? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. За якими напрямками може проїхати водій синього авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За А, Б, В.
  2. За В та Г.
  3. За Б, В, Г.
  4. За Б та Г.
  5. За Г.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Складна задача з ПДР — куди дозволено продовжити рух - фото 1

Водію синього автомобіля пропонуються чотири варіанти продовження руху: праворуч, прямо, ліворуч та у зворотному напрямку.

Одразу зрозуміло, що водій не може повернути праворуч, адже знаходиться на крайній лівій смузі.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині".

Перед перехрестям встановлено дорожні знаки 3.1 "Рух заборонено" та 7.1.1 "Відстань до об'єкта".


Складна задача з ПДР — куди дозволено продовжити рух - фото 2
Складна задача з ПДР — куди дозволено продовжити рух - фото 3

Тобто, водія попереджують, що рух прямо буде заборонено через 800 метрів.

Теоретично водій може проїхати ще 800 метрів, але практично він знаходиться у крайній лівій смузі.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Таким чином, щоб їхати прямо водій синього автомобіля мав би перестроїтися у праву смугу.

Також на перехресті встановлено дорожній знак 5.29 "Місце для розвороту".


Складна задача з ПДР — куди дозволено продовжити рух - фото 4

Цей знак вказує на місце, де можна зробити розворот, але він також забороняє поворот ліворуч.

Отже, в зображеній ситуації водій може зробити єдине — виконати розворот.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували ПДР тести з каверзою:

ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

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