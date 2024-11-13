ПДД тест для внимательных водителей — куда можно продолжить движение

Сложная задача по ПДД — куда позволено продолжить движение
Задача по теме начала движения и изменения его направления. По каким направлениям может проехать водитель синего авто в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По А, Б, В.
- По В и Г.
- По Б, В, Г.
- По Б и Г.
- По Г.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Водителю синего автомобиля предлагаются четыре варианта продолжения движения: направо, прямо, налево и обратно.
Сразу понятно, что водитель не может повернуть направо, ведь находится на крайней левой полосе.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части".
Перед перекрестком установлены дорожные знаки 3.1 "Движение запрещено" и 7.1.1 "Расстояние до объекта".
То есть водителя предупреждают, что движение прямо будет запрещено через 800 метров.
Теоретически водитель может проехать еще 800 метров, но практически он находится в крайнем левом ряду.
Читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".
Таким образом, чтобы ехать прямо водитель синего автомобиля должен перестроиться в правую полосу.
Также на перекрестке установлен дорожный знак 5.29 "Место для разворота".
Этот знак указывает на место, где можно совершить разворот, но он также запрещает поворот налево.
Итак, в изображенной ситуации водитель может сделать единственное — выполнить разворот.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали ПДД тесты с подвохом:
- Кто должен уступить дорогу в противостоянии трактора и легковой машины?
- Кто из водителей должен дать дорогу другому транспортному средству на дороге, где ремонтируют одну полосу?
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