ПДД тест для внимательных водителей — куда можно продолжить движение

Куда разрешен проезд? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начала движения и изменения его направления. По каким направлениям может проехать водитель синего авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

По А, Б, В. По В и Г. По Б, В, Г. По Б и Г. По Г. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Водителю синего автомобиля предлагаются четыре варианта продолжения движения: направо, прямо, налево и обратно.

Сразу понятно, что водитель не может повернуть направо, ведь находится на крайней левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части".

Перед перекрестком установлены дорожные знаки 3.1 "Движение запрещено" и 7.1.1 "Расстояние до объекта".







То есть водителя предупреждают, что движение прямо будет запрещено через 800 метров.

Теоретически водитель может проехать еще 800 метров, но практически он находится в крайнем левом ряду.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Таким образом, чтобы ехать прямо водитель синего автомобиля должен перестроиться в правую полосу.

Также на перекрестке установлен дорожный знак 5.29 "Место для разворота".





Этот знак указывает на место, где можно совершить разворот, но он также запрещает поворот налево.

Итак, в изображенной ситуации водитель может сделать единственное — выполнить разворот.

Правильный ответ №5

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