Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Сложная задача по ПДД — куда позволено продолжить движение arrow

Сложная задача по ПДД — куда позволено продолжить движение

13 ноября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест для внимательных водителей — куда можно продолжить движение
Куда разрешен проезд? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме начала движения и изменения его направления. По каким направлениям может проехать водитель синего авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. По А, Б, В.
  2. По В и Г.
  3. По Б, В, Г.
  4. По Б и Г.
  5. По Г.
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Сложная задача по ПДД — куда позволено продолжить движение - фото 1

Водителю синего автомобиля предлагаются четыре варианта продолжения движения: направо, прямо, налево и обратно.

Сразу понятно, что водитель не может повернуть направо, ведь находится на крайней левой полосе.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части".

Перед перекрестком установлены дорожные знаки 3.1 "Движение запрещено" и 7.1.1 "Расстояние до объекта".


Сложная задача по ПДД — куда позволено продолжить движение - фото 2
Сложная задача по ПДД — куда позволено продолжить движение - фото 3

То есть водителя предупреждают, что движение прямо будет запрещено через 800 метров.

Теоретически водитель может проехать еще 800 метров, но практически он находится в крайнем левом ряду.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Таким образом, чтобы ехать прямо водитель синего автомобиля должен перестроиться в правую полосу.

Также на перекрестке установлен дорожный знак 5.29 "Место для разворота".


Сложная задача по ПДД — куда позволено продолжить движение - фото 4

Этот знак указывает на место, где можно совершить разворот, но он также запрещает поворот налево.

Итак, в изображенной ситуации водитель может сделать единственное — выполнить разворот.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали ПДД тесты с подвохом:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:56 Литва лидирует в отказе от российских энергоресурсов

21:55 Россияне пытались прорвать позиции ВСУ на Купянском направлении

21:43 Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации в ВСУ

21:39 Зеленский назвал направление, где РФ хочет расширить наступление

21:30 Сержант оставил позиции из-за нехватки оружия — приговор суда

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

21:13 На Николаевщине мужчина снял военные вертолеты — приговор суда

21:10 Куртуа покинет Реал и отправится на экзотический чемпионат

21:08 Украина получит ПВО от Германии до конца года, — Зеленский

20:48 Комитет Рады поддержал законопроект демобилизации бойцов

21:56 Литва лидирует в отказе от российских энергоресурсов

21:55 Россияне пытались прорвать позиции ВСУ на Купянском направлении

21:43 Какие болезни нервной системы освобождают от мобилизации в ВСУ

21:39 Зеленский назвал направление, где РФ хочет расширить наступление

21:30 Сержант оставил позиции из-за нехватки оружия — приговор суда

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

21:13 На Николаевщине мужчина снял военные вертолеты — приговор суда

21:10 Куртуа покинет Реал и отправится на экзотический чемпионат

21:08 Украина получит ПВО от Германии до конца года, — Зеленский

20:48 Комитет Рады поддержал законопроект демобилизации бойцов

20:33 Поддержка Украины в войне — в Госдепе США сделали заявление

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком