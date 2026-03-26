Скільки заробляють водії-далекобійники в ЄС у 2026 році

Професія водія-міжнародника залишається однією з найбільш високооплачуваних сфер для українців у країнах Європейського Союзу. У 2026 році рівень доходів у цьому секторі безпосередньо залежить від досвіду, наявності спеціальних дозволів та готовності до тривалих відряджень. Досвідчені фахівці на міжнародних маршрутах можуть розраховувати на стабільні виплати та повний соціальний пакет.

Доходи водіїв

Досвідчені водії тентових напівпричепів та рефрижераторів на міжнародних маршрутах по країнах ЄС заробляють у середньому 100 євро на добу на руки. Під час роботи у відрядженнях оплачуються всі дні, включаючи вихідні на паркінгах. Таким чином загальний місячний дохід водія-міжнародника становить від 2700 до 3000 євро нетто.

Для збільшення заробітку транспортні компанії впроваджують системи бонусів. Найпоширенішою є виплата за економне водіння та високі показники екобалів при витраті пального. Також додаткові надбавки до основної ставки передбачені за наявність допусків до перевезення небезпечних вантажів ADR.

Старт новачків

Водії без досвіду роботи або зі стажем до одного року починають кар’єру з етапу стажування під керівництвом наставників. У перші два або три тижні навчання стажер отримує близько 60 чи 70 євро за кожен робочий день. Після переходу до самостійних поїздок ставка поступово зростає залежно від успішності виконання рейсів.

Молодий спеціаліст на початкових етапах самостійної роботи зазвичай отримує 80 євро на добу. З кожною наступною поїздкою оплата плавно збільшується до 85 євро, а згодом досягає стандартного рівня досвідченого фахівця. Такий підхід дозволяє новачкам адаптуватися до відповідальної роботи без значних фінансових втрат на старті.

Оформлення документів

Працевлаштування в європейських компаніях на міжнародних лініях передбачає підписання офіційних трудових контрактів. Це гарантує водіям право на оплачувану відпустку тривалістю від 20 до 26 днів на рік, оплату лікарняних та доступ до безплатної медицини. Офіційний договір є вагомим документом для подальшого отримання посвідки на проживання в країнах Європи.

Процес легалізації для водіїв з України в Польщі чи Німеччині залишається досить швидким у 2026 році. Це дозволяє оперативно отримати необхідні запрошення та розпочати роботу без тривалого очікування документів. Транспортні компанії зацікавлені в залученні кваліфікованих кадрів, тому часто пропонують допомогу в оформленні всіх необхідних паперів.