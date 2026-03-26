Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Скільки заробляють водії-далекобійники в ЄС у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 13:50
Перевезення вантажів в Європі. Фото: europarl.europa.eu

Професія водія-міжнародника залишається однією з найбільш високооплачуваних сфер для українців у країнах Європейського Союзу. У 2026 році рівень доходів у цьому секторі безпосередньо залежить від досвіду, наявності спеціальних дозволів та готовності до тривалих відряджень. Досвідчені фахівці на міжнародних маршрутах можуть розраховувати на стабільні виплати та повний соціальний пакет.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на vitrina.pl

Доходи водіїв

Досвідчені водії тентових напівпричепів та рефрижераторів на міжнародних маршрутах по країнах ЄС заробляють у середньому 100 євро на добу на руки. Під час роботи у відрядженнях оплачуються всі дні, включаючи вихідні на паркінгах. Таким чином загальний місячний дохід водія-міжнародника становить від 2700 до 3000 євро нетто.

Для збільшення заробітку транспортні компанії впроваджують системи бонусів. Найпоширенішою є виплата за економне водіння та високі показники екобалів при витраті пального. Також додаткові надбавки до основної ставки передбачені за наявність допусків до перевезення небезпечних вантажів ADR.

Старт новачків

Водії без досвіду роботи або зі стажем до одного року починають кар’єру з етапу стажування під керівництвом наставників. У перші два або три тижні навчання стажер отримує близько 60 чи 70 євро за кожен робочий день. Після переходу до самостійних поїздок ставка поступово зростає залежно від успішності виконання рейсів.

Читайте також:

Молодий спеціаліст на початкових етапах самостійної роботи зазвичай отримує 80 євро на добу. З кожною наступною поїздкою оплата плавно збільшується до 85 євро, а згодом досягає стандартного рівня досвідченого фахівця. Такий підхід дозволяє новачкам адаптуватися до відповідальної роботи без значних фінансових втрат на старті.

Також читайте:

Оформлення документів

Працевлаштування в європейських компаніях на міжнародних лініях передбачає підписання офіційних трудових контрактів. Це гарантує водіям право на оплачувану відпустку тривалістю від 20 до 26 днів на рік, оплату лікарняних та доступ до безплатної медицини. Офіційний договір є вагомим документом для подальшого отримання посвідки на проживання в країнах Європи.

Процес легалізації для водіїв з України в Польщі чи Німеччині залишається досить швидким у 2026 році. Це дозволяє оперативно отримати необхідні запрошення та розпочати роботу без тривалого очікування документів. Транспортні компанії зацікавлені в залученні кваліфікованих кадрів, тому часто пропонують допомогу в оформленні всіх необхідних паперів.

Європейський союз зарплати вантажівки ЄС водії зарплатня водій
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації