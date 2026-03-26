Главная Авто Сколько зарабатывают водители-дальнобойщики в ЕС в 2026 году

Сколько зарабатывают водители-дальнобойщики в ЕС в 2026 году

Дата публикации 26 марта 2026 13:50
Сколько зарабатывают водители-дальнобойщики в ЕС в 2026 году
Перевозка грузов в Европе. Фото: europarl.europa.eu

Профессия водителя-международника остается одной из самых высокооплачиваемых сфер для украинцев в странах Европейского Союза. В 2026 году уровень доходов в этом секторе напрямую зависит от опыта, наличия специальных разрешений и готовности к длительным командировкам. Опытные специалисты по международным маршрутам могут рассчитывать на стабильные выплаты и полный социальный пакет.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на vitrina.pl

Доходы водителей

Опытные водители полуприцепов и рефрижераторов на международных маршрутах по странам ЕС зарабатывают в среднем 100 евро в сутки на руки. При работе в командировках оплачиваются все дни, включая выходные на паркингах. Таким образом, общий месячный доход водителя-международника составляет от 2700 до 3000 евро нетто.

Для увеличения заработка транспортные компании внедряют системы бонусов. Наиболее распространена выплата за экономное вождение и высокие показатели эко-балов при расходе топлива. Также дополнительные надбавки к основной ставке предусмотрены при наличии допусков к перевозке опасных грузов ADR.

Старт новичков

Водители без опыта работы или со стажем до года начинают карьеру с этапа стажировки под руководством наставников. В первые две или три недели обучение стажер получает около 60 или 70 евро за каждый рабочий день. После перехода в самостоятельные поездки ставка постепенно растет в зависимости от успешности выполнения рейсов.

Молодой специалист на начальных этапах самостоятельной работы обычно получает 80 евро в сутки. С каждой последующей поездкой оплата плавно увеличивается до 85 евро, а затем достигает стандартного уровня опытного специалиста. Такой подход позволяет новичкам адаптироваться к ответственной работе без значительных финансовых потерь на старте.

Где можно обменять украинские водительские права без экзаменов

Что означает таинственный код 95 на водительском удостоверении

Оформление документов

Трудоустройство в европейских компаниях на международных линиях предполагает заключение официальных трудовых контрактов. Это гарантирует водителям право на оплачиваемый отпуск продолжительностью от 20 до 26 дней в году, оплату больничных и доступ к бесплатной медицине. Официальный договор является важным документом для дальнейшего получения вида на жительство в странах Европы.

Процесс легализации для водителей из Украины в Польше или Германии остается достаточно быстрым в 2026 году. Это позволяет оперативно получить необходимые приглашения и начать работу без долгого ожидания документов. Транспортные компании заинтересованы в привлечении квалифицированных кадров, потому часто предлагают помощь в оформлении всех необходимых бумаг.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
