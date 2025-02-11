Скільки грошей отримає водій за відмову від авто на кілька місяців

Віденський трамвай. Фото: wikipedia.org

Незабаром в австрійському Відні розпочинається проєкт Öffi-Wette, який заснувала компанія Wiener Linien. Бізнесмені платитимуть 40 обраним домогосподарствам по 500 євро на місяць за те, що вони замість особистих автомобілів користуватимуться громадським транспортом.

Про це повідомила "Твоя машина".

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Хто отримає платню

З травня 2025 року учасники проєкту, які на три місяці відмовляться від використання особистого автомобіля, отримуватимуть оговорену платню. Крім громадського транспорту, дозволяється використовувати електросамокати або послуги каршерінга. Акцію проводять під патронатом місцевого Університету природних ресурсів та прикладних наук, щоб довести, що користування громадським транспортом не лише екологічно, а й економічно вигідно.

Умови акції

Фото: themayor.eu

Щоб узяти участь в акції, жителі Відня мають бути старшими за 21 рік, мати водійське посвідчення категорії B та особистий автомобіль. Заявки на участь в акції приймаються до 16 лютого 2025 року.

Раніше ми писали, які улюблені багатьма автомобілі не доживуть до 2026 року. Також повідомлялося, як General Motors таємно збирає дані про водіїв авто.