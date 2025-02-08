Таємний збір даних — як General Motors стежить за водіями авто

Виробництво автомобілів. Фото: GM

Нещодавно проти General Motors (GM) та її дочки OnStar Федеральна торгова комісія США (FTC) почала розслідування можливого продажу даних про водіння. Виявилося, що автомобілі, випущені американською компанією, збирають таку інформацію кожні три секунди.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Які дані збирають

Компанія зберігала багато деталей про своїх клієнтів: їхнє географічне розташування, швидкість, різке гальмування та навіть раптове прискорення. Ці дані оновлювалися кожні три секунди, надаючи дуже детальну картину звичок водіння. Потім інформація була продана різним компаніям, які використовували її для створення профілів водіїв. Така база даних потенційно могли вплинути на ціни страхування авто для клієнта або навіть спричинити відмову у страховому покритті.

Що загрожує GM

General Motors повинен припинити обмін даними без чіткої попередньої згоди автовласника, видалити дані, зібрані без дозволу, та запровадити прозору політику щодо цієї інформації. Крім того, вони мають надавати користувачам доступ до власних даних. Якщо GM не виконає вимоги, їм загрожує чималий штраф у розмірі 51 744 доларів за кожне порушення.

Раніше Hyundai та General Motors створили альянс для розробки нових автомобілів. Також ми писали про особливості авто виробництва General Motors, на якому їздить президент Трамп.