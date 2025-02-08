Тайный сбор данных — как General Motors следит за водителями авто

Производство автомобилей. Фото: GM

Недавно против General Motors (GM) и ее дочки OnStar Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование возможной продажи данных о вождении. Оказалось, что автомобили, выпущенные американской компанией, собирают такую информацию каждые три секунды.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Какие данные собирают

Компания хранила много деталей о своих клиентах: их географическое расположение, скорость, резкое торможение и даже внезапное ускорение. Эти данные обновлялись каждые три секунды, предоставляя очень подробную картину привычек вождения. Затем информация была продана различным компаниям, которые использовали ее для создания профилей водителей. Такая база данных потенциально могли повлиять на цены страхования авто для клиента или даже повлечь отказ в страховом покрытии.

Что грозит GM

General Motors должен прекратить обмен данными без четкого предварительного согласия автовладельца, удалить данные, собранные без разрешения, и ввести прозрачную политику в отношении этой информации. Кроме того, они должны предоставлять пользователям доступ к собственным данным. Если GM не выполнит требования, им грозит немалый штраф в размере 51 744 долларов за каждое нарушение.

Ранее Hyundai и General Motors создали альянс для разработки новых автомобилей. Также мы писали об особенностях авто производства General Motors, на котором ездит президент Трамп.