Сколько денег получит водитель за отказ от авто на несколько месяцев

Венский трамвай. Фото: wikipedia.org

Вскоре в австрийской Вене начинается проект Öffi-Wette, который основала компания Wiener Linien. Бизнесмены будут платить 40 избранным домохозяйствам по 500 евро в месяц за то, что они вместо личных автомобилей будут пользоваться общественным транспортом.

Об этом сообщила "Твоя машина".

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Кто получит плату

С мая 2025 года участники проекта, которые на три месяца откажутся от использования личного автомобиля, будут получать оговоренную плату. Кроме общественного транспорта, разрешается использовать электросамокаты или услуги каршеринга. Акцию проводят под патронатом местного Университета природных ресурсов и прикладных наук, чтобы доказать, что пользование общественным транспортом не только экологично, но и экономически выгодно.

Условия акции

Фото: themayor.eu

Чтобы принять участие в акции, жители Вены должны быть старше 21 года, иметь водительское удостоверение категории B и личный автомобиль. Заявки принимаются до 16 февраля 2025 года.

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