Як українці відправляють на звалища радянський автомобільний мотлох

Скільки та яких автомобілів українці відправили на звалища
Остання документальна операція, яка відбувається у житті автомобіля називається вибракування. Після цього єдиний шлях машини — на утилізацію, адже вона більше не може бути зареєстрована та повернута до експлуатації.
Скільки та яких автомобілів торік втрачено в Україні написав Інститут досліджень авторинку.
Скільки та чого списали
За даними ГСЦ МВС, в Україні торік вибракували 33 500 транспортних засобів, що є абсолютним рекордом. У 2023 році було списано 20 700 машин, а у 2022 — 12 800.
- Легкові — 24 885 шт.
- Вантажні — 5 568 шт.
- Автобуси — 953 шт.
- Мотоцикли — 909 шт.
- Причепи — 525 шт.
- Напівпричепи — 439 шт.
- Мопеди — 203 шт.
- Спеціалізовані — 5 шт.
- Квадроцикли — 5 шт.
- Трицикли — 4 шт.
Причини вибракування
Торік були змінені правила мобілізації приватного транспорту. Коли у власника є більше одного авто, то зайве можуть вилучити на оборонні потреби. На цьому тлі багато хто почав знімати з обліку давно закинуті транспортні засоби, щоб не мати на собі забагато зареєстрованих авто.
З цієї ж причини на вибракування подавали авто давно продані "по довіреності" новим користувачам, контакт з якими давно втрачений. Адже транспортний засіб все одно записаний за старим власником.
Багато авто було фатально пошкоджено внаслідок бойових дій та ворожих ракетно-дронових ударів. Нарешті, машини старіли або потрапляли у серйозні ДТП.
Лідери утилізації
Найбільше вибраковували ВАЗ 2101, виробництво якого почалося ще у 1970 році. Цікаво, що середній вік "копійок", що досі на ходу в Україні, становить 45 років, а аналогічний показник для відбракованих — 46 років. На другому місці ВАЗ 2106, а на третьому — ВАЗ 2107.
- Моделі, які найчастіше вибраковували у 2024 році.
Україна потроху позбавляється радянського мотлоху. Більшість моделей у списку вибракуваних — продукція волзького автозаводу. Винятки складають Daewoo Lanos, ЗАЗ-Таврія, ГАЗель та Москвіч-2140.
Середній вік вибракувки
Середній вік вибракуваних легкових автомобілів становить 30 років, вантажівок — 29. Втім, вибраковувати машини можуть не лише через старість, а й через повне знищення в ДТП, тому до переліку списаних можуть потрапити й досить нові авто. Наприклад, торік було вибракувано по одному Maserati та Aston Martin, по два Bentley та Rolls-Royce, 14 Porsche та 22 Tesla.
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