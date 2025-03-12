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Скільки та яких автомобілів українці відправили на звалища

12 березня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як українці відправляють на звалища радянський автомобільний мотлох
Звалище автомобілів. Фото: jdpower.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Остання документальна операція, яка відбувається у житті автомобіля називається вибракування. Після цього єдиний шлях машини — на утилізацію, адже вона більше не може бути зареєстрована та повернута до експлуатації.

Скільки та яких автомобілів торік втрачено в Україні написав Інститут досліджень авторинку.

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Скільки та чого списали

За даними ГСЦ МВС, в Україні торік вибракували 33 500 транспортних засобів, що є абсолютним рекордом. У 2023 році було списано 20 700 машин, а у 2022 — 12 800.

  • Легкові — 24 885 шт.
  • Вантажні — 5 568 шт.
  • Автобуси — 953 шт.
  • Мотоцикли — 909 шт.
  • Причепи — 525 шт.
  • Напівпричепи — 439 шт.
  • Мопеди — 203 шт.
  • Спеціалізовані — 5 шт.
  • Квадроцикли — 5 шт.
  • Трицикли — 4 шт.

Причини вибракування

Торік були змінені правила мобілізації приватного транспорту. Коли у власника є більше одного авто, то зайве можуть вилучити на оборонні потреби. На цьому тлі багато хто почав знімати з обліку давно закинуті транспортні засоби, щоб не мати на собі забагато зареєстрованих авто.

З цієї ж причини на вибракування подавали авто давно продані "по довіреності" новим користувачам, контакт з якими давно втрачений. Адже транспортний засіб все одно записаний за старим власником.

Багато авто було фатально пошкоджено внаслідок бойових дій та ворожих ракетно-дронових ударів. Нарешті, машини старіли або потрапляли у серйозні  ДТП.

Лідери утилізації

Найбільше вибраковували ВАЗ 2101, виробництво якого почалося ще у 1970 році. Цікаво, що середній вік "копійок", що досі на ходу в Україні, становить 45 років, а аналогічний показник для відбракованих — 46 років. На другому місці ВАЗ 2106, а на третьому — ВАЗ  2107.

  • Моделі, які найчастіше вибраковували у 2024 році.
Моделі, які найчастіше вибраковували у 2024 році
Інфографіка: eauto.org.ua

Україна потроху позбавляється радянського мотлоху. Більшість моделей у списку вибракуваних — продукція волзького автозаводу. Винятки складають Daewoo Lanos, ЗАЗ-Таврія, ГАЗель та Москвіч-2140.

Середній вік вибракувки

Середній вік вибракуваних легкових автомобілів становить 30 років, вантажівок — 29. Втім, вибраковувати машини можуть не лише через старість, а й через повне знищення в ДТП, тому до переліку списаних можуть потрапити й досить нові авто. Наприклад, торік було вибракувано по одному Maserati та Aston Martin, по два Bentley та Rolls-Royce, 14 Porsche та 22 Tesla.

Раніше ми писали, навіщо українці купляють німецькі авто з величезним пробігом. Також стало відомо, скільки вживаних преміальних авто пригнали українці.

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