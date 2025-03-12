Как украинцы отправляют на свалки советский автомобильный хлам

Свалка автомобилей. Фото: jdpower.com

Последняя документальная операция, которая происходит в жизни автомобиля называется выбраковка. После этого единственный путь машины — на утилизацию, ведь она больше не может быть зарегистрирована и возвращена к эксплуатации.

Сколько и каких автомобилей в прошлом году потеряно в Украине написал Институт исследований авторынка.

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Сколько и чего списали

По данным ГСЦ МВД, в Украине в прошлом году выбраковали 33 500 транспортных средств, что является абсолютным рекордом. В 2023 году было списано 20 700 машин, а в 2022 — 12 800.

Легковые — 24 885 шт.

Грузовые — 5 568 шт.

Автобусы — 953 шт.

Мотоциклы — 909 шт.

Прицепы — 525 шт.

Полуприцепы — 439 шт.

Мопеды — 203 шт.

Специализированные — 5 шт.

Квадроциклы — 5 шт.

Трициклы — 4 шт.

Причины выбраковки

В прошлом году были изменены правила мобилизации частного транспорта. Когда у владельца есть больше одного авто, то лишнее могут изъять на оборонные нужды. На этом фоне многие начали снимать с учета давно заброшенные транспортные средства, чтобы не иметь на себе много зарегистрированных авто.

По этой же причине на выбраковку подавали авто давно проданные "по доверенности" новым пользователям, контакт с которыми давно потерян. Ведь транспортное средство все равно записано за старым владельцем.

Многие авто были фатально повреждены в результате боевых действий и вражеских ракетно-дронных ударов. Наконец, машины старели или попадали в серьезные ДТП.

Лидеры утилизации

Больше всего выбраковывали ВАЗ 2101, производство которого началось еще в 1970 году. Интересно, что средний возраст "копеек", которые до сих пор на ходу в Украине, составляет 45 лет, а аналогичный показатель для отбракованных — 46 лет. На втором месте ВАЗ 2106, а на третьем — ВАЗ 2107.

Модели, которые чаще всего выбраковывали в 2024 году.

Інфографіка: eauto.org.ua

Украина понемногу избавляется от советского хлама. Большинство моделей в списке выбраковываемых — продукция волжского автозавода. Исключения составляют Daewoo Lanos, ЗАЗ-Таврия, ГАЗель и Москвич-2140.

Средний возраст выбраковки

Средний возраст выбраковываемых легковых автомобилей составляет 30 лет, грузовиков — 29. Впрочем, выбраковывать машины могут не только из-за старости, но и из-за полного уничтожения в ДТП, поэтому в перечень списанных могут попасть и достаточно новые авто. Например, в прошлом году было выбраковано по одному Maserati и Aston Martin, по два Bentley и Rolls-Royce, 14 Porsche и 22 Tesla.

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