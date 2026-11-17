Моделі Škoda Octavia різних поколінь. Фото: autohled.cz

З початку 2026 року до 29 вересня з популярною Škoda Octavia провели 25 726 угод купівлі-продажу на українському вторинному ринку. За обсягами перереєстрацій ця модель майже зрівнялася з Volkswagen Passat і випередила Volkswagen Golf. Вартість машини суттєво залежить від покоління та коливається від 5850 доларів за старішу A5 до 20 700 доларів за свіжу A8. Експерти порівняли середні ціни, типовий пробіг, кількість оголошень та швидкість продажу кожної генерації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Доступні версії

Найнижчий поріг входу має Octavia A5 до рестайлінгу, яка коштує від 5200 до 6500 доларів. Типовий автомобіль цієї групи випустили у 2007 році, а його пробіг становить близько 256 000 км. З 2427 машин у базі за місяць зникає 43,2% оголошень, що свідчить про високий попит на дешеві екземпляри попри значний вік.

Версія Octavia A5 FL після рестайлінгу коштує в діапазоні від 6999 до 8500 доларів і середньому пробігу 240 000 км для машин 2011 року. Саме це покоління формує найбільшу пропозицію на ринку у кількості 4510 авто, а частка оголошень, які зникають з продажу за місяць, сягає 37%.

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Свіжіші покоління

Вартість Octavia A7 до рестайлінгу коливається у межах від 9985 до 12 500 доларів. Типовий екземпляр має 2014 рік випуску та пробіг 258 000 км, а вибірка налічує 2393 автомобілі. Ця версія має найповільніший темп продажу на рівні 30,5% за місяць.

Модифікація Octavia A7 FL після рестайлінгу коштує від 13 300 до 16 200 доларів. Середній рік випуску становить 2018, заявлений пробіг знижується до 226 000 км, а вибір скорочується до 1563 пропозицій з місячним вибуттям 33,3%. Доплата у 3600 доларів за рестайлінг виправдана лише за умови ідеального стану конкретної машини.

Наймолодше покоління Octavia A8 оцінюють від 18 990 до 23 600 доларів. Машини 2021 року мають значно менший середній пробіг близько 173 000 км, але пропозиція обмежена 665 екземплярами при місячному показнику продажу 34,1%.

Окрім віку, ціна сильно залежить від техніки, адже в поколінні A5 переважають прості мотори з механікою, в A7 частіше трапляються дизельні автомати, а в A8 автоматична коробка передач домінує.

Раніше Новини.LIVE писали, що Škoda нарешті представила свій перший класичний гібрид. Нова силова установка поєднує 1,5-літровий бензиновий мотор, два електродвигуни та одноступеневу автоматичну коробку передач.

Також читайте, яке вживане авто краще: Škoda Octavia чи Volkswagen Golf. Це конструктивно дуже схожі моделі, але суттєві відмінності між ними існують.