Модели Škoda Octavia разных поколений. Фото: autohled.cz

С начала 2026 года по 29 сентября с популярной Škoda Octavia было заключено 25 726 сделок купли-продажи на украинском вторичном рынке. По объему перерегистраций эта модель почти сравнялась с Volkswagen Passat и опередила Volkswagen Golf. Стоимость автомобиля существенно зависит от поколения и колеблется от 5850 долларов за более старую A5 до 20 700 долларов за новую A8. Эксперты сравнили средние цены, типичный пробег, количество объявлений и скорость продажи каждого поколения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Доступные версии

Самый низкий порог входа у Octavia A5 до рестайлинга, которая стоит от 5200 до 6500 долларов. Типичный автомобиль этой группы был выпущен в 2007 году, а его пробег составляет около 256 000 км. Из 2427 машин в базе за месяц исчезает 43,2% объявлений, что свидетельствует о высоком спросе на недорогие экземпляры, несмотря на значительный возраст.

Версия Octavia A5 FL после рестайлинга стоит в диапазоне от 6999 до 8500 долларов при среднем пробеге 240 000 км для машин 2011 года. Именно это поколение составляет наибольшее предложение на рынке 4510 автомобилей, а доля объявлений, исчезающих из продажи за месяц, достигает 37%.

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Более новые поколения

Стоимость Octavia A7 до рестайлинга колеблется в пределах от 9985 до 12 500 долларов. Типичный экземпляр 2014 года выпуска с пробегом 258 000 км, а выборка насчитывает 2393 автомобиля. Эта версия демонстрирует самый низкий темп продаж 30,5% в месяц.

Модификация Octavia A7 FL после рестайлинга стоит от 13 300 до 16 200 долларов. Средний год выпуска 2018, заявленный пробег снижается до 226 000 км, а выбор сокращается до 1563 предложений с ежемесячным выбытием 33,3%. Доплата в 3600 долларов за рестайлинг оправдана лишь при условии идеального состояния конкретного автомобиля.

Самое новое поколение Octavia A8 оценивается от 18 990 до 23 600 долларов. Автомобили 2021 года имеют значительно меньший средний пробег около 173 000 км, но предложение ограничено 665 экземплярами при месячном показателе продаж 34,1%.

Помимо возраста, цена сильно зависит от технического оснащения: в поколении A5 преобладают простые двигатели с механической коробкой передач, в A7 чаще встречаются дизельные автомобили с АКПП, а в A8 доминирует автоматическая коробка передач.

Ранее Новини.LIVE писали, что Škoda наконец-то представила свой первый классический гибрид. Новая силовая установка сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель, два электродвигателя и одноступенчатую автоматическую коробку передач.

Также читайте, какой подержанный автомобиль лучше: Škoda Octavia или Volkswagen Golf. Это конструктивно очень похожие модели, но существенные различия между ними все же есть.