Топова версія Toyota Corolla за ціною суперкара: хто її купує

Toyota GRMN Corolla 2026 року. Фото: Toyota

Toyota презентувала найдорожчу модифікацію свого популярного хетчбека GRMN Corolla. Вартість автомобіля починається від 64 360 доларів. Така сума перевищує цінник багатьох люксових спортивних моделей та на понад 50% перевищує вартість базової GR Corolla. Але компанія не намагається створити вигідну пропозицію, а пропонує ентузіастам ексклюзивність за прикладом суперкарів Ferrari, Lamborghini або McLaren.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

Технічні зміни

За ці гроші покупець отримує суттєво допрацьований спорткар з потужністю 300 к.с. та збільшеним крутним моментом до 410 Нм. Масу машини зменшили на 30 кг завдяки демонтажу заднього ряду сидінь та виконанню окремих елементів кузова з вуглеволокна. Автомобіль оснастили кованими дисками з трековими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, однотрубними амортизаторами та механічною 6-ступеневою коробкою передач з зближеними передавальними числами.

Інженери також переналаштували повний привід та встановили систему зрошення інтеркулера для тривалих трекових днів. Салон пропонує відносно скромний 8-дюймовий екран мультимедіа та просту оздоблювальну гаму. Більшість таких технічних покращень можна зробити самостійно за менші гроші, проте головна цінність полягає в іншому.

Обмежений тираж

Виробник випустить лише 730 екземплярів цієї моделі для всього світу, кожен з яких отримає індивідуальну табличку з порядковим номером. Саме сувора обмеженість серії змінює підхід покупців до оцінки вартості новинки. Замість порівняння ціни з конкурентами на кшталт Honda Civic Type R або Porsche Cayman, колекціонери оцінюють шанс придбати унікальний автомобіль.

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Продажі розпочнуться наприкінці літа. На додачу до машини кожен власник отримає річне членство в Національній асоціації автоспорту NASA та безплатну участь у спортивному тренінгу з водіння. Обмежена кількість випущених машин гарантує повний розпродаж усього тиражу.

Раніше Новини.LIVE писали про п'ять дешевших альтернатив Toyota Corolla. На ринку існують моделі, що пропонують більше практичності або нижчу вартість.

Також вийшов прямий конкурент Toyota Corolla менш як за 15 000 доларів. Гібридний седан пропонує преміальний рівень комфорту та високу потужність за привабливою ціною.