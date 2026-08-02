Топовая версия Toyota Corolla по цене суперкара: кто ее покупает

Toyota GRMN Corolla 2026 года. Фото: Toyota

Toyota представила самую дорогую модификацию своего популярного хэтчбека GRMN Corolla. Стоимость автомобиля начинается от 64 360 долларов. Эта сумма превышает цену многих роскошных спортивных моделей и более чем на 50% превышает стоимость базовой GR Corolla. Однако компания не стремится создать выгодное предложение, а предлагает энтузиастам эксклюзивность по примеру суперкаров Ferrari, Lamborghini или McLaren.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Cars Coops.

Технические изменения

За эти деньги покупатель получает существенно доработанный спорткар мощностью 300 л.с. и увеличенным крутящим моментом до 410 Нм. Массу машины уменьшили на 30 кг благодаря демонтажу заднего ряда сидений и изготовлению отдельных элементов кузова из углеволокна. Автомобиль оснастили кованными дисками с трековыми шинами Michelin Pilot Sport Cup 2, однотрубными амортизаторами и механической 6-ступенчатой коробкой передач со сближенными передаточными числами.

Инженеры также перенастроили полный привод и установили систему орошения интеркулера для длительных трековых дней. Салон предлагает относительно скромный 8-дюймовый экран мультимедиа и простую отделку. Большинство таких технических улучшений можно сделать самостоятельно за меньшие деньги, однако главная ценность заключается в другом.

Ограниченный тираж

Производитель выпустит всего 730 экземпляров этой модели для всего мира, каждый из которых получит индивидуальную табличку с порядковым номером. Именно строгое ограничение серии меняет подход покупателей к оценке стоимости новинки. Вместо того чтобы сравнивать цену с конкурентами вроде Honda Civic Type R или Porsche Cayman, коллекционеры ценят возможность приобрести уникальный автомобиль.

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Продажи начнутся в конце лета. В дополнение к автомобилю каждый владелец получит годовое членство в Национальной ассоциации автоспорта NASA и бесплатное участие в спортивном тренинге по вождению. Ограниченное количество выпущенных автомобилей гарантирует полную распродажу всего тиража.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти более дешевых альтернативах Toyota Corolla. На рынке есть модели, предлагающие большую практичность или более низкую стоимость.

Также появился прямой конкурент Toyota Corolla менее чем за 15 000 долларов. Гибридный седан предлагает премиальный уровень комфорта и высокую мощность по привлекательной цене.