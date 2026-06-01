Пять более дешевых альтернатив Toyota Corolla

Toyota Corolla 2026 года. Фото: caranddriver.com

Седан Toyota Corolla 2026 года является эталоном надежности, а его цена стартует от 24 220 долларов. Базовая версия LE оснащена 2-литровым двигателем на 169 л.с. и вариатором, демонстрируя разгон до 100 км/ч за 8,9 с. Объем багажника составляет 368 л. Хотя Corolla имеет хорошее базовое оснащение, на рынке существуют модели, предлагающие больше практичности или более низкую стоимость.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Корейские конкуренты

Hyundai Elantra SE 2026 года стоит 23 870 долларов. Модель оснащена 2-литровым мотором на 147 л.с. и вариатором, разгоняясь до 100 км/ч за 8,1 с. Багажник Elantra более вместительный и составляет 396 л. В стандартную комплектацию входят 8-дюймовый экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

Kia K4 LX 2026 года предлагается за 23 535 долларов. Автомобиль использует аналогичный 2-литровый двигатель на 147 л.с. и CVT, достигая 100 км/ч за 8,1 с. Грузовой отсек объемом 425 л существенно превосходит показатель Corolla. Базовая версия включает 12,3-дюймовый сенсорный экран и интеллектуальный круиз-контроль.

Компактный кроссовер Hyundai Venue SE 2026 года стоит 22 150 долларов. Его 1,6-литровый двигатель на 121 л.с. работает в паре с вариатором. Хотя динамика скромнее (8,5 с до 100 км/ч), практичность выше: объем багажника составляет 530 л при втором ряду, а при сложенных сиденьях возрастает до 903 л.

Читайте также:

Другие варианты

Nissan Sentra S 2026 года стоит 23 845 долларов. Под капотом расположен 2-литровый двигатель на 149 л.с., который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,3 секунды. Багажник объемом 396 л также выигрывает по сравнению с японским конкурентом. В комплектацию входит внушительный 12,3-дюймовый экран и система помощи Google Assistant.

Chevrolet Trax LS 2026 года является самым доступным вариантом в этом списке с ценой 21 895 долларов. Компактный кроссовер получил 1,2-литровый турбомотор на 137 л.с. и 6-ступенчатый автомат. Динамика разгона до 100 км/ч составляет 8,8 с.

Главное преимущество Trax заключается в его вместительности. Грузовое пространство составляет 736 л, а при сложенных сиденьях достигает 1529 л. Стандартное оснащение включает 8-дюймовый сенсорный дисплей, систему активного шумоподавления и беспроводную поддержку Apple CarPlay и Android Auto.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2027 году произойдет большая революция Toyota Corolla. Японский автогигант готовит самое масштабное обновление легендарной модели за все 60 лет ее существования.

Также читайте о выходе прямого конкурента Toyota Corolla по цене менее 15 000 долларов. Гибридный седан предлагает премиальный уровень комфорта и высокую мощность по привлекательной цене.