Пʼять дешевших альтернатив Toyota Corolla

Toyota Corolla 2026 року.

Седан Toyota Corolla 2026 року є еталоном надійності, а його ціна стартує від 24 220 доларів. Базова версія LE оснащена 2-літровим двигуном на 169 к.с. та варіатором, демонструючи розгін до 100 км/год за 8,9 с. Об'єм багажника становить 368 л. Хоча Corolla має гарне базове оснащення, на ринку існують моделі, що пропонують більше практичності або нижчу вартість.

Корейські конкуренти

Hyundai Elantra SE 2026 року коштує 23 870 доларів. Модель оснащена 2-літровим мотором на 147 к.с. та варіатором, розганяючись до 100 км/год за 8,1 с. Багажник Elantra місткіший та становить 396 л. У стандартну комплектацію входять 8-дюймовий екран, бездротові Apple CarPlay та Android Auto, а також 15-дюймові легкосплавні диски.

Kia K4 LX 2026 року пропонується за 23 535 доларів. Автомобіль використовує аналогічний 2-літровий двигун на 147 к.с. та CVT, досягаючи 100 км/год за 8,1 с. Вантажний відсік об'ємом 425 л суттєво перевершує показник Corolla. Базова версія включає 12,3-дюймовий сенсорний екран та інтелектуальний круїз-контроль.

Компактний кросовер Hyundai Venue SE 2026 року коштує 22 150 доларів. Його 1,6-літровий двигун на 121 к.с. працює у парі з варіатором. Хоча динаміка скромніша (8,5 с до 100 км/год), практичність вища: об'єм багажника становить 530 л за другим рядом, а при складених сидіннях зростає до 903 л.

Інші варіанти

Nissan Sentra S 2026 року коштує 23 845 доларів. Під капотом розташований 2-літровий двигун на 149 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год за 8,3 секунди. Багажник об'ємом 396 л також виграє у порівнянні з японським конкурентом. У комплектацію входить значний 12,3-дюймовий екран та система допомоги Google Assistant.

Chevrolet Trax LS 2026 року є найдоступнішим варіантом у цьому списку з ціною 21 895 доларів. Компактний кросовер отримав 1,2-літровий турбомотор на 137 к.с. та 6-ступеневий автомат. Динаміка розгону до 100 км/год складає 8,8 с.

Головна перевага Trax полягає у його місткості. Вантажний простір становить 736 л, а при складених сидіннях досягає 1529 л. Стандартне оснащення включає 8-дюймовий сенсорний дисплей, систему активного шумопоглинання та бездротову підтримку Apple CarPlay й Android Auto.

