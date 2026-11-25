Honda Odyssey 2026 року. Фото: caranddriver.com

Сімейний мінівен Honda Odyssey пропонує просторий салон на три ряди та містке багажне відділення. Проте у змішаному циклі він витрачає близько 10,7 л/100 км. За щоденних поїздок з дітьми до школи, на закупи або в далекі подорожі така ненажерливість помітно б'є по сімейному бюджету. На ринку є прямі конкуренти з гібридними силовими установками, які здатні проїхати на одному баку значно далі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Toyota Sienna

Усі комплектації моделі Toyota Sienna 2026 року оснащуються виключно гібридними установками. Версія з переднім приводом витрачає в середньому 6,5 л/100 км, а повнопривідний варіант потребує близько 6,7 л/100 км.

За великих річних пробігів різниця на заправках стає дуже відчутною для власника. На дистанції у 1600 км передньопривідна Sienna спалить приблизно 105 л пального проти 172 л у Honda.

Окрім низької витрати, японський мінівен пропонує зручний салон на сім або вісім посадкових місць залежно від комплектації. Навіть у початковій версії LE автомобіль має сонцезахисні шторки на задніх вікнах та 3-зонний клімат-контроль.

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Kia Carnival Hybrid

Гібридна версія Kia Carnival 2026 року у змішаному режимі споживає приблизно 7,4 л/100 км. Не переплутайте гібрид зі звичайною версією мінівена з двигуном V6, яка витрачає 11,2 л/100 км.

У салоні Carnival Hybrid передбачено багато ніш для дрібниць та місткий багажник об'ємом 1138 л, навіть якщо всі три ряди сидінь зайняті пасажирами.

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid

Підзарядний гібрид Chrysler Pacifica 2025 року дозволяє здійснювати щоденні поїздки взагалі без використання бензину. На повному заряді батареї автомобіль проїжджає на електротязі близько 51 км.

Навіть після розряджання акумулятора мінівен працює як звичайний гібрид і витрачає лише 7,8 л/100 км. У рекламі цієї моделі часто вказують еквівалент витрати на рівні 2,9 л/100 км, але цей показник враховує споживання електроенергії. Реальна паливна економічність у гібридному режимі все одно залишається помітно кращою за показники конкурента від Honda.

Щоправда, випуск цієї гібридної модифікації вже припинили, адже для 2027 модельного року виробник залишив у лінійці тільки бензиновий двигун V6. Звичайний передньопривідний Chrysler Pacifica без гібридної надбудови споживає ті самі 10,7 л/100 км, що й Honda Odyssey.

Раніше Новини.LIVE писали про пʼять сімейних мінівенів з найбільшим вантажним простором. Кожна з представлених автівок має унікальні системи трансформації салону для перевезення великогабаритних речей.

Також ознайомтеся з рейтингом сімейних автомобілів у 2026 році. US News виділив найкращі моделі у різних категоріях. Оцінювалися місткість, зручність мультимедіа та загальна надійність.