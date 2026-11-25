Honda Odyssey 2026 года. Фото: caranddriver.com

Семейный минивэн Honda Odyssey отличается просторным салоном с тремя рядами сидений и вместительным багажным отделением. Однако в смешанном цикле он расходует около 10,7 л/100 км. При ежедневных поездках с детьми в школу, за покупками или в дальние путешествия такая прожорливость заметно бьет по семейному бюджету. На рынке есть прямые конкуренты с гибридными силовыми установками, которые способны проехать на одном баке значительно дальше.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Toyota Sienna

Все комплектации модели Toyota Sienna 2026 года оснащаются исключительно гибридными силовыми установками. Версия с передним приводом расходует в среднем 6,5 л/100 км, а полноприводный вариант около 6,7 л/100 км.

При большом годовом пробеге разница в расходах на заправках становится очень ощутимой для владельца. На дистанции в 1600 км переднеприводная Sienna сотрет примерно 105 л топлива против 172 л у Honda.

Помимо низкого расхода, японский минивэн предлагает удобный салон на семь или восемь посадочных мест в зависимости от комплектации. Даже в базовой версии LE автомобиль оснащён солнцезащитными шторками на задних окнах и 3-зонным климат-контролем.

Читайте также:

Kia Carnival Hybrid

Гибридная версия Kia Carnival 2026 года в смешанном режиме расходует примерно 7,4 л/100 км. Не путайте гибрид с обычной версией минивэна с двигателем V6, которая расходует 11,2 л/100 км.

В салоне Carnival Hybrid предусмотрено множество ниш для мелочей и вместительный багажник объемом 1138 л, даже если все три ряда сидений заняты пассажирами.

Chrysler Pacifica Plug-In Hybrid

Подзаряжаемый гибрид Chrysler Pacifica 2025 года позволяет совершать ежедневные поездки вообще без использования бензина. На полном заряде батареи автомобиль проезжает на электротяге около 51 км.

Даже после разрядки аккумулятора минивэн работает как обычный гибрид и расходует всего 7,8 л/100 км. В рекламе этой модели часто указывают эквивалент расхода на уровне 2,9 л/100 км, но этот показатель учитывает потребление электроэнергии. Реальная топливная экономичность в гибридном режиме все равно остается заметно лучше, чем у конкурента от Honda.

Правда, выпуск этой гибридной модификации уже прекратили, ведь на 2027 модельный год производитель оставил в линейке только бензиновый двигатель V6. Обычный переднеприводный Chrysler Pacifica без гибридной надстройки потребляет те же 10,7 л/100 км, что и Honda Odyssey.

Ранее Новини.LIVE писали о пяти семейных минивенах с самым большим грузовым пространством. Каждый из представленных автомобилей имеет уникальные системы трансформации салона для перевозки крупногабаритных вещей.

Также ознакомьтесь с рейтингом семейных автомобилей 2026 года. US News выделил лучшие модели в различных категориях. Оценивались вместимость, удобство мультимедиа и общая надежность.