Toyota Grand Highlander 2026 року. Фото: Toyota

Навіть серед популярних моделей японських сімейних кросоверів є машини, які можуть розчарувати власників швидким зносом або проблемними вузлами. Експерти ринку назвали два автомобілі, на які варто звернути увагу великій родині. Також вони попередили про дві моделі, купівлі яких краще уникнути попри привабливі характеристики.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

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Рекомендації фахівців

Директор з маркетингу та автомобільний експерт компанії EpicVIN Алекс Блек насамперед радить обрати Toyota Highlander або його більшу версію Grand Highlander. За його словами, ці машини вирізняються високою надійністю, чудово зберігають вартість на вторинному ринку, а наявність гібридної модифікації стає вагомим плюсом для економії пального.

Думку колеги поділяє засновник і генеральний директор компанії A1 Xpress Форд Сміт, який називає ці моделі оптимальними для багаторічної експлуатації. Експерт зазначає, що кросовери мають тихий хід, продуманий до дрібниць простір і не містять сумнівних технічних експериментів. Такий транспорт без проблем витримує роки щоденних поїздок до школи, перевезення покупок і сімейних подорожей на вихідних.

Для багатодітних родин або частих поїздок великою компанією Алекс Блек також рекомендує придивитися до Honda Pilot. Фахівець підкреслює, що цей автомобіль надзвичайно практичний у щоденному користуванні, зручний для встановлення дитячих автокрісел і без зусиль вміщує габаритні речі.

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Сумнівний вибір

Серед японських моделей, від купівлі яких краще відмовитися, Алекс Блек виділяє Nissan Pathfinder. Експерт наголошує, що певних версій цього позашляховика варто уникати через серйозні проблеми з трансмісією, на які регулярно скаржаться власники.

Ще одним небажаним варіантом для великої родини засновник A1 Xpress Форд Сміт вважає Mitsubishi Outlander. На думку фахівця, виробник спробував умістити в салон занадто багато, тому третій ряд сидінь підходить хіба що для зовсім маленьких дітей. Крім того, силова установка цього кросовера не завжди розрахована на тривалі навантаження під час поїздок з повним салоном та багажником. Салон авто може почати скрипіти вже через кілька років активної експлуатації.

Раніше Новини.LIVE писали, які сімейні автомобілі без проблем служитимуть понад 20 років. Експерти iSeeCars та Consumer Reports дослідили 400 000 000 авто та визначили найстійкіші моделі ринку.

Також читайте про найгірші та найкращі вживані кросовери Honda CR-V. Деякі версії здатні проїхати сотні тисяч кілометрів лише на плановій заміні оливи, тоді як інші змушують власників витрачати величезні суми на ремонт.