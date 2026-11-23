Honda CR-V 2023 року. Фото: netcarshow.com

Популярний кросовер Honda CR-V за шість поколінь пройшов шлях від високого хетчбека до одного з головних сімейних кросоверів. Проте з виходом кожної нової генерації машина не ставала автоматично кращою або надійнішою. Деякі версії здатні проїхати сотні тисяч кілометрів лише на плановій заміні оливи, тоді як інші змушують власників витрачати величезні суми на ремонт. Експерти проаналізували скарги водіїв та сервісні бюлетені, щоб розташувати всі шість поколінь моделі від найгіршого до найкращого.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Невдалі генерації

Найгіршим у рейтингу виявилося п'яте покоління (2017–2022), яке попри комфорт та економність отримало провальний 1,5-літровий турбомотор. Через конструктивні прорахунки системи прямого впорскування незгорілий бензин стікав стінками циліндрів прямо в картер і розріджував моторну оливу, що призводило до виходу двигуна з ладу. Навіть оновлення програмного забезпечення допомогло не всім машинам. Перед купівлею такого авто обов'язково потрібно перевіряти запах оливи на щупі.

П'яте місце посіло третє покоління (2007–2011), яке виявилося занадто вибагливим в обслуговуванні. Головною хворобою цих машин став ненадійний компресор кондиціонера, муфта якого швидко зношувалася і виходила з ладу в найспекотніші дні. Крім того, підвіска зазвичай потребує капітального перебирання.

Золота середина

Четверту сходинку посіло перше покоління (1997–2001) з витривалим 2-літровим двигуном серії B, який без проблем долав понад 400 000 км. Водії любили цю модель за рівну підлогу та фірмовий складаний столик для пікніка в багажнику. Сьогодні її псують слабкий 126-сильний мотор, шумний пластиковий салон і застарілий рівень безпеки.

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Третім у списку стало четверте покоління (2012–2016), яке отримало надійний атмосферний двигун 2.4 K24, проте запам'яталося посередньою шумоізоляцією та дрібними технічними вадами. На екземплярах 2012–2014 років часто виникали вібрації трансмісії під час розгону, а версії 2015 року нерідко страждали від періодичного тремтіння самого двигуна.

Лідери надійності

Друге місце здобуло актуальне шосте покоління (з 2023 року), яке стало найкомфортнішим, найтихішим і найбільшим за об'ємом багажника (понад 2 166 л) в історії моделі. Попри окремі дрібні дефекти перших партій на кшталт вібрації дзеркал чи збоїв електроніки, 204-сильна гібридна установка працює бездоганно.

Абсолютним переможцем рейтингу визнали друге покоління (2002–2006), яке поєднало легкий кузов масою близько 1450 кг з легендарним ланцюговим мотором 2.4 i-VTEC на 160 к.с. З 5-ступеневою механікою такий кросовер розганявся до 100 км/год за 8,4 секунди, не мав проблемних турбін чи варіаторів.

Єдиним серйозним прорахунком другого покоління ранніх років випуску залишався компресор кондиціонера, руйнування якого забруднювало металевою стружкою всю систему охолодження салону. Втім, якщо кузов старого автомобіля не з'їла корозія, цей Honda CR-V досі залишається зразком простоти та витривалості.

Раніше Новини.LIVE писали про типові проблеми кросоверів Honda CR-V. Хоча доглянуті моделі можуть без проблем пробігти понад 320 000 км, а деякі перевищують навіть 480 000 км.

Також читайте, які компактні кросовери кращі за Honda CR-V. Автомобілі оцінювали за безпекою, економічністю, надійністю та рівнем комфорту в салоні.