Honda CR-V 2023 года. Фото: netcarshow.com

Популярный кроссовер Honda CR-V за шесть поколений прошел путь от высокого хэтчбека до одного из ведущих семейных кроссоверов. Однако с выходом каждого нового поколения автомобиль не становился автоматически лучше или надежнее. Некоторые версии способны проехать сотни тысяч километров, лишь проходя плановую замену масла, тогда как другие вынуждают владельцев тратить огромные суммы на ремонт. Эксперты проанализировали жалобы водителей и сервисные бюллетени, чтобы ранжировать все шесть поколений модели от худшего к лучшему.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Неудачные поколения

Худшим в рейтинге оказалось пятое поколение (2017–2022), которое, несмотря на комфорт и экономичность, получило провальный 1,5-литровый турбомотор. Из-за конструктивных просчетов системы прямого впрыска несгоревший бензин стекал по стенкам цилиндров прямо в картер и разбавлял моторное масло, что приводило к выходу двигателя из строя. Даже обновление программного обеспечения помогло не всем машинам. Перед покупкой такого автомобиля обязательно нужно проверять запах масла на щупе.

Пятое место заняло третье поколение (2007–2011), которое оказалось слишком требовательным в обслуживании. Главной проблемой этих машин стал ненадежный компрессор кондиционера, муфта которого быстро изнашивалась и выходила из строя в самые жаркие дни. Кроме того, подвеска обычно требует капитального ремонта.

Золотая середина

Четвертое место заняло первое поколение (1997–2001) с выносливым 2-литровым двигателем серии B, который без проблем преодолевал более 400 000 км. Водители любили эту модель за ровный пол и фирменный складной столик для пикника в багажнике. Сегодня её портят слабый 126-сильный двигатель, шумный пластиковый салон и устаревший уровень безопасности.

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Третьим в списке стало четвертое поколение (2012–2016), которое получило надежный атмосферный двигатель 2.4 K24, однако запомнилось посредственной шумоизоляцией и мелкими техническими недостатками. На экземплярах 2012–2014 годов часто возникали вибрации трансмиссии при разгоне, а версии 2015 года нередко страдали от периодического дрожания самого двигателя.

Лидеры надежности

Второе место заняло актуальное шестое поколение (с 2023 года), которое стало самым комфортным, самым тихим и с самым большим объемом багажника (более 2 166 л) в истории модели. Несмотря на отдельные мелкие дефекты первых партий, такие как вибрация зеркал или сбои в работе электроники, 204-сильная гибридная установка работает безупречно.

Абсолютным победителем рейтинга признали второе поколение (2002–2006), которое соединило легкий кузов массой около 1450 кг с легендарным двигателем 2.4 i-VTEC мощностью 160 к.с. С 5-ступенчатой механической коробкой передач такой кроссовер разгонялся до 100 км/ч за 8,4 секунды, не имел проблемных турбин или вариаторов.

Единственным серьезным просчетом второго поколения ранних лет выпуска оставался компрессор кондиционера, разрушение которого загрязняло металлической стружкой всю систему охлаждения салона. Впрочем, если кузов старого автомобиля не съела коррозия, этот Honda CR-V до сих пор остается образцом простоты и выносливости.

Ранее Новини.LIVE писали о типичных проблемах кроссоверов Honda CR-V. Хотя ухоженные модели могут без проблем пройти более 320 000 км, а некоторые превышают даже 480 000 км.

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