Toyota Grand Highlander 2026 года. Фото: Toyota

Даже среди популярных моделей японских семейных кроссоверов есть автомобили, которые могут разочаровать владельцев быстрым износом или проблемными узлами. Эксперты рынка назвали два автомобиля, на которые стоит обратить внимание большой семье. Также они предупредили о двух моделях, покупки которых лучше избежать, несмотря на привлекательные характеристики.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Рекомендации специалистов

Директор по маркетингу и автомобильный эксперт компании EpicVIN Алекс Блэк прежде всего советует выбрать Toyota Highlander или его более крупную версию Grand Highlander. По его словам, эти машины отличаются высокой надежностью, прекрасно сохраняют стоимость на вторичном рынке, а наличие гибридной модификации становится весомым плюсом для экономии топлива.

Мнение коллеги разделяет основатель и генеральный директор компании A1 Xpress Форд Смит, который называет эти модели оптимальными для многолетней эксплуатации. Эксперт отмечает, что кроссоверы отличаются тихим ходом, продуманным до мелочей салоном и не содержат сомнительных технических экспериментов. Такой транспорт без проблем выдерживает годы ежедневных поездок в школу, перевозку покупок и семейных поездок по выходным.

Для многодетных семей или частых поездок большой компанией Алекс Блэк также рекомендует присмотреться к Honda Pilot. Эксперт подчеркивает, что этот автомобиль чрезвычайно практичен в повседневном использовании, удобен для установки детских автокресел и без труда вмещает габаритные вещи.

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Сомнительный выбор

Среди японских моделей, от покупки которых лучше отказаться, Алекс Блэк выделяет Nissan Pathfinder. Эксперт отмечает, что определенных версий этого внедорожника стоит избегать из-за серьезных проблем с трансмиссией, на которые регулярно жалуются владельцы.

Еще одним нежелательным вариантом для большой семьи основатель A1 Xpress Форд Смит считает Mitsubishi Outlander. По мнению специалиста, производитель попытался уместить в салон слишком много, поэтому третий ряд сидений подходит разве что для совсем маленьких детей. Кроме того, силовая установка этого кроссовера не всегда рассчитана на длительные нагрузки во время поездок с полным салоном и багажником. Салон автомобиля может начать скрипеть уже через несколько лет активной эксплуатации.

Ранее Новини.LIVE писали, какие семейные автомобили без проблем прослужат более 20 лет. Эксперты iSeeCars и Consumer Reports исследовали 400 000 000 автомобилей и определили самые надежные модели на рынке.

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