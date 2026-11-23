Hyundai Accent 2018 року. Фото: netcarshow.com

Навіть бюджетна машина з пробігом може витягнути чималі кошти на відновлення ходової частини, двигуна або складної трансмісії. Автоексперти назвали сім масових моделей з простими агрегатами та дешевими запчастинами. До цього переліку увійшли Renault Logan, Hyundai Accent, Kia Rio, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Volkswagen Polo та Renault Sandero.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Чинники економії

Витрати на утримання двох однакових за віком машин можуть відрізнятися в рази залежно від їхньої технічної начинки. Прості атмосферні бензинові мотори та механічні коробки передач зазвичай обходяться значно дешевше в ремонті, ніж дизелі, турбоагрегати, варіатори або роботи. Також важливу роль відіграє поширеність моделі в Україні, адже на масові авто легко знайти бюджетні аналоги деталей та майстрів на будь-якій станції.

Окрім ціни самих запчастин, на гаманець власника впливає стан підвіски та реальна сервісна історія. Машина з підтвердженим регламентним обслуговуванням завжди вигідніша за дешевший екземпляр, за яким попередні власники не доглядали.

Масові моделі

Найдоступнішими в ремонті залишаються споріднені французькі моделі Renault Logan та хетчбек Renault Sandero. Обидва автомобілі мають витривалу підвіску, просту конструкцію та дешеві витратні матеріали, особливо у версіях з атмосферними бензиновими моторами 1,4 та 1,6 л і механічною коробкою передач. Перед купівлею цих машин варто насамперед оглянути кузов на предмет корозії, перевірити систему охолодження та дізнатися дату заміни ременя ГРМ.

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Схожий баланс ціни та практичності пропонують корейські седани Hyundai Accent і Kia Rio з атмосферними двигунами об'ємом 1,4 або 1,6 л. Вони економно витрачають пальне в місті, мають недорогі запчастини для планового техобслуговування і добре знайомі українським механікам. Під час огляду цих моделей потрібно перевірити стан каталізатора, ходової частини та плавність перемикання класичного автомата, якщо машина має 2-педальну версію.

Компактний Volkswagen Polo є ще одним недорогим в утриманні автомобілем. Найменше клопоту власникам приносять базові атмосферні версії на механіці, тоді як модифікацій з турбіною або роботизованою коробкою краще уникати.

Практичні варіанти

Для сімейних водіїв, яким потрібен просторий салон і великий багажник, підійде Skoda Octavia. Найдешевшою в експлуатації є версія з простим атмосферним двигуном 1.6 MPI, натомість турбомотори TSI, дизелі TDI та роботи DSG можуть вимагати дорогого ремонту. Перед оформленням угоди слід ретельно перевірити систему охолодження та сервісну історію автомобіля.

Японська Toyota Corolla має високу ліквідність на вторинному ринку та великий ресурс основних вузлів. Окремі оригінальні деталі для неї коштують дорожче, ніж для Renault чи Hyundai, проте регулярне техобслуговування робить витрати цілком прогнозованими. Найкраще обирати версію з бензиновим атмосферником 1,6 л. Старі роботизовані коробки та варіатори потребують ретельного діагностування. Також варто перевіряти можливу збільшену витрату моторної оливи.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані авто можна купити в Україні менш як за 2500 доларів. Типова машина у цьому сегменті коштує в середньому 1600 доларів, має 2001 рік випуску та заявлений пробіг близько 207 000 км.

Також читайте, скільки коштують в Україні вживані Škoda Octavia різних поколінь. Експерти порівняли середні ціни, типовий пробіг, кількість оголошень та швидкість продажу кожної моделі.