Hyundai Accent 2018 года. Фото: netcarshow.com

Даже бюджетный подержанный автомобиль может потребовать немалых затрат на ремонт ходовой части, двигателя или сложной трансмиссии. Автоэксперты назвали семь массовых моделей с простыми агрегатами и дешевыми запчастями. В этот список вошли Renault Logan, Hyundai Accent, Kia Rio, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Volkswagen Polo и Renault Sandero.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Факторы экономии

Расходы на содержание двух одинаковых по возрасту машин могут отличаться в разы в зависимости от их технической начинки. Простые атмосферные бензиновые двигатели и механические коробки передач обычно обходятся значительно дешевле в ремонте, чем дизели, турбоагрегаты, вариаторы или роботы. Также важную роль играет распространенность модели в Украине, ведь для массовых автомобилей легко найти бюджетные аналоги запчастей и мастеров на любой станции.

Помимо цены самих запчастей, на кошелек владельца влияет состояние подвески и реальная сервисная история. Машина с подтвержденным регламентным обслуживанием всегда выгоднее более дешевого экземпляра, за которым предыдущие владельцы не ухаживали.

Массовые модели

Наиболее доступными в ремонте остаются родственные французские модели Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero. Оба автомобиля отличаются прочной подвеской, простой конструкцией и дешевыми расходными материалами, особенно в версиях с атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л и механической коробкой передач. Перед покупкой этих машин стоит в первую очередь осмотреть кузов на предмет коррозии, проверить систему охлаждения и узнать дату замены ремня ГРМ.

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Подобный баланс цены и практичности предлагают корейские седаны Hyundai Accent и Kia Rio с атмосферными двигателями объемом 1,4 или 1,6 л. Они экономично расходуют топливо в городе, имеют недорогие запчасти для планового техобслуживания и хорошо знакомы украинским механикам. При осмотре этих моделей необходимо проверить состояние катализатора, ходовой части и плавность переключения классического автомата, если автомобиль имеет 2-педальную версию.

Компактный Volkswagen Polo — еще один недорогой в содержании автомобиль. Меньше всего хлопот владельцам доставляют базовые атмосферные версии с механической коробкой, тогда как модификаций с турбиной или роботизированной коробкой лучше избегать.

Практичные варианты

Для семейных водителей, которым нужен просторный салон и большой багажник, подойдет Skoda Octavia. Самой дешевой в эксплуатации является версия с простым атмосферным двигателем 1.6 MPI, тогда как турбомоторы TSI, дизели TDI и коробки DSG могут потребовать дорогостоящего ремонта. Перед оформлением сделки следует тщательно проверить систему охлаждения и сервисную историю автомобиля.

Японская Toyota Corolla отличается высокой ликвидностью на вторичном рынке и большим ресурсом основных узлов. Отдельные оригинальные запчасти для неё стоят дороже, чем для Renault или Hyundai, однако регулярное техническое обслуживание делает расходы вполне предсказуемыми. Лучше всего выбирать версию с бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 л. Старые роботизированные коробки передач и вариаторы требуют тщательной диагностики. Также стоит проверять возможный повышенный расход моторного масла.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные автомобили можно купить в Украине менее чем за 2500 долларов. Типичный автомобиль в этом сегменте стоит в среднем 1600 долларов, имеет 2001 год выпуска и заявленный пробег около 207 000 км.

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