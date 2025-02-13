Які недоліки автомобілів Volvo — відповідь автовласників

2014 Volvo XC90. Фото: caranddriver.com

Автомобілі Volvo відомі своєю зосередженістю на безпеці водія та пасажирів, впізнаваним скандинавським дизайном та передовими технологіями. Але користування машинами марки не завжди буває безхмарним, адже деякі власники отримують несподівані проблеми та витратами.

Про це написав Motor Biscuit.

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Дорогі ремонт та обслуговування

Ремонт старих моделей, як, наприклад, XC90 (2003-2014), супроводжується високими витратами на трансмісію та підвіску. Техобслуговування та запчастини також коштують більше, ніж для не люксових брендів.

Гібриди T8, що підключаються до електромережі, мають складні акумулятори та системи трансмісії, ремонт яких може бути дорогим поза гарантією.

Повністю електричні моделі, наприклад, XC40 Recharge, вимагають спеціалізованого обслуговування, яке не є широко доступним. Якщо щось піде не так, чекайте на великий рахунок.

Електричне оснащення

Поширені скарги на збої сенсорного екрана та несправності сенсора. Наприклад, у S90 і XC60 були проблеми із зависанням та виходом з ладу інформаційно-розважальних систем.

Жорстка їзда

Деякі моделі Volvo віддають пріоритет спортивності над комфортом, що призводить до жорсткої їзди. Наприклад, XC40 критикували за жорстку підвіску, особливо на моделях з більшими колесами.

Економія палива

Попри прагнення Volvo до ефективності, деякі моделі відстають від конкурентів. Наприклад, XC90, особливо в комплектаціях T6 та T8, напрочуд спрагла до палива. Також проблеми з економією мають старі моделі з турбонаддувом.

Трансмісія Geartronic

Деякі автоматичні трансмісії Volvo мають проблеми. Наприклад, XC90, S60 і V70 початку 2000-х років страждали від несправних трансмісій, ремонт яких коштував тисячі. Навіть у новіших моделях можуть виникнути проблеми з перемиканням.

Брак місця

Деякі Volvo мають обмежені внутрішні місця для зберігання речей. Наприклад, XC40 та S60 мають невеликі центральні консолі та обмежений простір для підсклянників. Задні пасажири можуть мати проблеми з обмеженим місцем для зберігання дрібних речей.

Програмне забезпечення

Інформаційно-розважальна система Sensus потребує платних оновлень. На відміну від брендів, які пропонують безплатні довічні оновлення.

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