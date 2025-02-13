Каковы недостатки автомобилей Volvo — ответ автовладельцев

2014 Volvo XC90. Фото: caranddriver.com

Автомобили Volvo известны своей сосредоточенностью на безопасности водителя и пассажиров, узнаваемым скандинавским дизайном и передовыми технологиями. Но пользование машинами марки не всегда бывает безоблачным, ведь некоторые владельцы получают неожиданные проблемы и расходы.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Дорогие ремонт и обслуживание

Ремонт старых моделей, как, например, XC90 (2003-2014), сопровождается высокими затратами на трансмиссию и подвеску. Техобслуживание и запчасти также стоят больше, чем для нелюксовых брендов.

Гибриды T8, подключаемые к электросети, имеют сложные аккумуляторы и системы трансмиссии, ремонт которых может быть дорогим вне гарантии.

Полностью электрические модели, например, XC40 Recharge, требуют специализированного обслуживания, которое не является широко доступным. Если что-то пойдет не так, ждите большой счет.

Электрическое оснащение

Распространены жалобы на сбои сенсорного экрана и неисправности сенсора. Например, у S90 и XC60 были проблемы с зависанием и выходом из строя информационно-развлекательных систем.

Жесткая езда

Некоторые модели Volvo отдают приоритет спортивности над комфортом, что приводит к жесткой езде. Например, XC40 критиковали за жесткую подвеску, особенно на моделях с большими колесами.

Экономия топлива

Несмотря на стремление Volvo к эффективности, некоторые модели отстают от конкурентов. Например, XC90, особенно в комплектациях T6 и T8, удивительно жаждущая топлива. Также проблемы с экономией имеют старые модели с турбонаддувом.

Трансмиссия Geartronic

Некоторые автоматические трансмиссии Volvo имеют проблемы. Например, XC90, S60 и V70 начала 2000-х годов страдали от неисправных трансмиссий, ремонт которых стоил тысячи. Даже в более новых моделях могут возникнуть проблемы с переключением.

Нехватка места

Некоторые Volvo имеют ограниченные внутренние места для хранения вещей. Например, XC40 и S60 имеют небольшие центральные консоли и ограниченное пространство для подстаканников. Задние пассажиры могут иметь проблемы с ограниченным местом для хранения мелких вещей.

Программное обеспечение

Информационно-развлекательная система Sensus требует платных обновлений. В отличие от брендов, которые предлагают бесплатные пожизненные обновления.

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